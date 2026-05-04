Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Испания. Примера 2025/2026

В руководстве «Реала» недовольны поведением Мбаппе во время отпуска

сегодня, 13:52

Руководство «Реала» критически оценило действия нападающего Килиана Мбаппе во время его краткосрочного отпуска.

В клубе вызвал недоумение тот факт, что футболист допустил излишнюю публичность в личной жизни на фоне непростого периода для команды.

Ранее в медиа появились кадры совместного отдыха Мбаппе и актрисы Эстер Экспосито на Сардинии. Несмотря на предоставленные выходные, менеджмент мадридцев ожидал от игрока большей сдержанности и концентрации на профессиональных задачах.

В «Реале» полагают, что повышенное внимание прессы к досугу форварда может негативно сказаться на атмосфере внутри коллектива. На данный момент медицинский и тренерский штабы не подтвердили участие Мбаппе в ключевом матче против «Барселоны», запланированном на 10 мая.

Подписывайся в ВК
Все новости
На тренировке «Сантоса» произошёл конфликт между Неймаром и сыном Робиньо
Сегодня, 08:36
Игроки «Реала» недовольны регулярными поездками Мбаппе за границу
Вчера, 15:31
Пропивает свой талант. Что случилось с Джеком Грилишем
02 маяЕвгений Петров в блоге Дно пробитоКомментарии7
СлухиСебальос покинет «Реал» из-за конфликта с Арбелоа
01 мая
На конгрессе ФИФА сорвалось примирение ассоциаций Палестины и Израиля
01 мая
В голландском футболе возникли проблемы из-за двойного гражданства
30 апреля
Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 14:11, ред.
А что он должен делать- повеситься? Сезон провален, достойного тренера нет и не предвидится. Впереди ЧМ, надо хорошенько отдохнуть, набраться сил, пропиариться, тоже неплохо. Что не так, что криминального он сделал? Или кто-то считает что он за эмблему должен с ума сходить? Наивные люди, те кто так думают... Богатый человек, обеспеченный, обще известный. Hе будет Реала, будет другой клуб. Итак, всегда и везде.................................
ax7ve2xnjp72
ax7ve2xnjp72
сегодня в 13:59
А не фига было его подписывать... он еще не такое вычудит...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 