В руководстве «Реала» недовольны поведением Мбаппе во время отпуска

сегодня, 13:52

Руководство «Реала» критически оценило действия нападающего во время его краткосрочного отпуска.

В клубе вызвал недоумение тот факт, что футболист допустил излишнюю публичность в личной жизни на фоне непростого периода для команды.

Ранее в медиа появились кадры совместного отдыха Мбаппе и актрисы Эстер Экспосито на Сардинии. Несмотря на предоставленные выходные, менеджмент мадридцев ожидал от игрока большей сдержанности и концентрации на профессиональных задачах.

В «Реале» полагают, что повышенное внимание прессы к досугу форварда может негативно сказаться на атмосфере внутри коллектива. На данный момент медицинский и тренерский штабы не подтвердили участие Мбаппе в ключевом матче против «Барселоны», запланированном на 10 мая.