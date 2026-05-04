Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Фабио Челестини обратился к болельщикам после ухода из ЦСКА

сегодня, 13:58

Бывший главный тренер ЦСКА Фабио Челестини выступил с прощальным обращением после расторжения контракта с клубом. Специалист поблагодарил команду за совместную работу, отметив завоеванный трофей и быстрое взаимопонимание с игроками в начале пути.

Я очень счастлив и горд, что такой опыт, такая команда были в моей жизни и в моей профессиональной карьере. Я никогда не забуду, насколько быстро прошлым летом мы стали единым целым, как быстро команда схватила наши идеи и начала показывать тот футбол, который, как я видел, очень радовал наших болельщиков. Мы выиграли трофей перед стартом чемпионата и шли по дистанции с общими надеждами на другие трофеи в конце сезона.

Несмотря на всю проделанную работу и непростые решения, которые мы принимали как на поле, так и за его пределами, вместе с руководством клуба мы, к сожалению, пришли к выводу, что что-то сломалось, а динамика команды была нарушена.

Я всегда буду с теплотой вспоминать ЦСКА: прекрасную команду, прекрасных болельщиков, этот город. И, конечно, с сожалением – то, что мы не смогли реализовать наш общий потенциал.
Однако всё, что ни делается, – всё к лучшему.

Я желаю ЦСКА только побед и трофеев. И буду всем сердцем болеть за команду в оставшихся матчах Кубка и чемпионата.

Подписывайся в ВК
Все новости
Акинфеев прокомментировал уход Челестини из ЦСКА
Сегодня, 13:29
Юран: «Иностранные тренеры не готовы к нашей зимней паузе»
Сегодня, 13:10
Карпукас: «Бускетс был моим любимым футболистом с детства»
Сегодня, 12:43
Губерниев: «Назначение Челестини лишило ЦСКА шансов на чемпионство»
Сегодня, 12:29
Главный тренер «Уфы» Тетрадзе объяснил причины срыва матча в Хабаровске
Вчера, 14:25
Семак прокомментировал сравнение Вендела с Киммихом
Вчера, 11:34
Все комментарии
fbkx3js8qdg3
fbkx3js8qdg3
сегодня в 14:25
Челестини сделал свои деньги в России, поделит неустойку с мошенником и все пойдет по новому кругу.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 14:25
Спасибо Фабио за трофей, другим трофеи только снятся!
Удачи на новом месте.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:12
    jhetejspb95a
    jhetejspb95a
    сегодня в 14:01
    Ну теперь осталось только болеть за коняшек.... если конечно он не лукавит...
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     