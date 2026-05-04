Главный тренер «Вильярреала» Марселино уйдёт из клуба по завершении сезона

сегодня, 14:23

Руководство «Вильярреала» объявило о завершении сотрудничества с главным тренером Марселино по окончании текущего сезона. Соответствующее заявление было опубликовано в официальных аккаунтах клуба.

Действующее трудовое соглашение со специалистом было рассчитано до июня 2026 года. Марселино повторно возглавил «Вильярреал» в ноябре 2023 года. Ранее он уже занимал этот пост в период с 2013 по 2016 год.

На данный момент «Вильярреал» под руководством Марселино занимает третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 68 очков после 34 проведенных туров.

112910415
сегодня в 15:17
хочется, чтоб пояснили ...
CCCP1922
сегодня в 14:58
Довольно странное кадровое решение
lazzioll
сегодня в 14:53
интересный тренер. в свое время выводил из сегунды Рекреативо, Вильяреал, Сарагосу. выводил Расинг, Валенсию и тот же Вильяреал в еврокубки и неплохо там играл. с Бильбао суперкубок, с Валенсией Кубок.
с Севильей не очень, но он в большие клубы так то и не шел никогда. не его видимо путь
AleS
сегодня в 14:50
Очень хороший тренер, недооцененный. Надеюсь возглавит хорошую команду.
Фил Кио
сегодня в 14:45
В чём причина? Хотят «Вильярреал" вклинить между Барселоной и Реалом?
А может быть, после ЧМ выберут себе нового тренера из победителей?
udmrsfmnm8zq
сегодня в 14:42
Неужели они хотят, чтобы клуб стал чемпионом?
