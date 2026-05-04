Главный тренер «Вильярреала» Марселино уйдёт из клуба по завершении сезона

Руководство «Вильярреала» объявило о завершении сотрудничества с главным тренером по окончании текущего сезона. Соответствующее заявление было опубликовано в официальных аккаунтах клуба.

Действующее трудовое соглашение со специалистом было рассчитано до июня 2026 года. Марселино повторно возглавил «Вильярреал» в ноябре 2023 года. Ранее он уже занимал этот пост в период с 2013 по 2016 год.

На данный момент «Вильярреал» под руководством Марселино занимает третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 68 очков после 34 проведенных туров.