Гендиректор ЦСКА Бабаев высказался об уходе Челестини

сегодня, 14:54

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал отставку главного тренера команды Фабио Челестини.

В течение этого сезона мы почти не вспоминали драматичные обстоятельства прошлого лета, когда стояла задача сохранить клуб, команду и амбиции на текущий сезон. И в этом безусловная заслуга Фабио и его штаба. Мы убеждены, что, назначив среди кандидатов именно Фабио Челестини, на тот момент мы сделали правильный выбор. Конечно, всегда проще всего назвать ошибкой тот путь, который мы вместе прошли, исходя из неутешительного результата, к которому пришли в весенних матчах. Однако та игра, результаты первой части сезона и Суперкубок на старте – всё это позволяло клубу работать с надеждой на возвращение ЦСКА в чемпионскую гонку.

Не совру, если скажу, что, перечисляя возможные причины сегодняшнего положения, допуская самые разные, в том числе самые неожиданные и неочевидные версии, мы в конечном счёте, и здесь я соглашусь с Фабио, так и не нашли единого ответа на вопрос, что именно и в какой момент пошло не так. Тем не менее жизнь и профессиональный спорт не терпят сослагательного наклонения. Мы благодарны Фабио за проделанную работу и искренне желаем ему успехов. Также мы ценим, что во имя интересов команды нам удалось быстро, честно и открыто прийти к совместному решению. Мы убеждены, что в преддверии московского дерби фактор эмоциональной встряски, о котором говорили многие болельщики, является тем обстоятельством, мимо которого клуб не мог пройти.

Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Дмитрий Игоревич Игдисамов – человек, который в футбольной среде давно не требует дополнительного представления. Думаю, и абсолютно все болельщики ЦСКА знают Дмитрия Игоревича как прекрасного специалиста, чьи воспитанники являются лидерами нашей главной команды и из года в год только усиливают свои позиции.

Мы понимаем, в какой ситуации сейчас находится Дмитрий Игоревич вместе с командой. Давление трибун и надежды болельщиков – это, как справедливо говорят, большая привилегия, а с другой стороны – серьёзная ответственность. Слова о сплочении часто звучат в футболе и, как правило, именно в непростые периоды. Иногда они могут восприниматься формально или даже скептически, но именно в такие моменты сплочение приобретает определяющий смысл.

bgdg3xqan4pt
сегодня в 16:50
Мошенника Гинера и Бабаева нужно гнать из команды, как спартак выгнал афериста Фердуна.
Дед за ЦСКА
сегодня в 16:47
При Николиче в ЦСКА была КОМАНДА, при Фабио командный дух был потерян, от сюда и все невзгоды. Пожелаю Дмитрию возродить командный дух. Удачи.
2gt9b2p3r75g
сегодня в 16:37
Бабло за неустойку поделят, делов то, все идет по задуманному плану, потом найдут в Европе еще какого-нибудь физрука на полгода.
ef5bmbnyymzf
сегодня в 15:41
так и не нашли единого ответа на вопрос, что именно и в какой момент пошло не так

Чё непонятного-то - как Талалай его зашугал, та к и пошло не так!
112910415
сегодня в 15:16, ред.
armeez59
сегодня в 15:11
Бабаев тоже очень заседелся в клубе. Пора на выход. Селекция при нем не в дугу ни в красную армию на всех позициях клуба.
Alex_67
сегодня в 15:03
Все говорят Челестини хорошие слова, а ощущение двоякое...
Али Самаркандский
сегодня в 14:57
Что бы не говорили но Челестини много сделал для ЦСКА
