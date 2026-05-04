Гендиректор ЦСКА Бабаев высказался об уходе Челестини

Генеральный директор ЦСКА прокомментировал отставку главного тренера команды .

В течение этого сезона мы почти не вспоминали драматичные обстоятельства прошлого лета, когда стояла задача сохранить клуб, команду и амбиции на текущий сезон. И в этом безусловная заслуга Фабио и его штаба. Мы убеждены, что, назначив среди кандидатов именно Фабио Челестини, на тот момент мы сделали правильный выбор. Конечно, всегда проще всего назвать ошибкой тот путь, который мы вместе прошли, исходя из неутешительного результата, к которому пришли в весенних матчах. Однако та игра, результаты первой части сезона и Суперкубок на старте – всё это позволяло клубу работать с надеждой на возвращение ЦСКА в чемпионскую гонку.

Не совру, если скажу, что, перечисляя возможные причины сегодняшнего положения, допуская самые разные, в том числе самые неожиданные и неочевидные версии, мы в конечном счёте, и здесь я соглашусь с Фабио, так и не нашли единого ответа на вопрос, что именно и в какой момент пошло не так. Тем не менее жизнь и профессиональный спорт не терпят сослагательного наклонения. Мы благодарны Фабио за проделанную работу и искренне желаем ему успехов. Также мы ценим, что во имя интересов команды нам удалось быстро, честно и открыто прийти к совместному решению. Мы убеждены, что в преддверии московского дерби фактор эмоциональной встряски, о котором говорили многие болельщики, является тем обстоятельством, мимо которого клуб не мог пройти.

Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Дмитрий Игоревич Игдисамов – человек, который в футбольной среде давно не требует дополнительного представления. Думаю, и абсолютно все болельщики ЦСКА знают Дмитрия Игоревича как прекрасного специалиста, чьи воспитанники являются лидерами нашей главной команды и из года в год только усиливают свои позиции.

Мы понимаем, в какой ситуации сейчас находится Дмитрий Игоревич вместе с командой. Давление трибун и надежды болельщиков – это, как справедливо говорят, большая привилегия, а с другой стороны – серьёзная ответственность. Слова о сплочении часто звучат в футболе и, как правило, именно в непростые периоды. Иногда они могут восприниматься формально или даже скептически, но именно в такие моменты сплочение приобретает определяющий смысл.