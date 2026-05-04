ЦСКА и «Спартак» интересуются полузащитником «Зенита» Кондаковым

сегодня, 15:24

ЦСКА и «Спартак» рассматривают возможность приобретения 18-летнего полузащитника «Зенита» Даниила Кондакова.

По информации источника, на данный момент футболист сосредоточен на выступлениях за петербургский клуб.

Сообщается, что руководство «Зенита» уже инициировало процесс переговоров о продлении контракта с игроком.

Действующее соглашение хавбека с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2028 года.

Jeck Denielse
сегодня в 19:26, ред.
Армейцы так ваще рассматривают Зенит как супермаркет.....
Облякова им воспитай....Кругового отдай....Гонду обменяй....Кондакова продай...))
lotsman
сегодня в 19:14
К чему этот вброс? В руководстве Зенита идёт разговор о продлении контракта с Кондаковым. Да и сам он хочет играть в Зените. А в Спартаке и ЦСКА своих таких хватает.
112910415
сегодня в 18:25
да пусть уже остаётся ! )
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:38
Такой молодой талант пригодится и самому Зениту. Тем более накануне нового лимита...
8289xvwzc979
сегодня в 16:35
А как же своя молодежь, только на Зенит и надеются.
ИГРОЧИШКА
сегодня в 16:32
у нас и своих полно,кто пенальти не забивает
Jeck Denielse
сегодня в 16:03
Какая смешная новость....
Ввиду ужесточения лимита....

Зачем Зениту деньги за Кондакова.......деньги у Зенита уже есть....
Ему паспортисты нужны....
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:50
Про Спартак не знаю, но в ЦСКА таких полно, а человек 5 посильнее будут. Например Фиров
Гость
