ЦСКА и «Спартак» интересуются полузащитником «Зенита» Кондаковым

ЦСКА и «Спартак» рассматривают возможность приобретения 18-летнего полузащитника «Зенита» Даниила Кондакова.
По информации источника, на данный момент футболист сосредоточен на выступлениях за петербургский клуб.
Сообщается, что руководство «Зенита» уже инициировало процесс переговоров о продлении контракта с игроком.
Действующее соглашение хавбека с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2028 года.
Облякова им воспитай....Кругового отдай....Гонду обменяй....Кондакова продай...))
Ввиду ужесточения лимита....
Зачем Зениту деньги за Кондакова.......деньги у Зенита уже есть....
Ему паспортисты нужны....