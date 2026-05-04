ЦСКА и «Спартак» интересуются полузащитником «Зенита» Кондаковым

ЦСКА и «Спартак» рассматривают возможность приобретения 18-летнего полузащитника «Зенита» .

По информации источника, на данный момент футболист сосредоточен на выступлениях за петербургский клуб.

Сообщается, что руководство «Зенита» уже инициировало процесс переговоров о продлении контракта с игроком.

Действующее соглашение хавбека с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2028 года.