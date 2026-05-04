Ключевые игроки «Манчестер Юнайтед» выступают за назначение Каррика

сегодня, 15:47

Лидеры «Манчестер Юнайтед» определились с фаворитом на пост главного тренера.

По данным источника, костяк команды во главе с Бруну Фернандешем, Харри Магуайром и Матеусом Куньей напрямую обратился к руководству с просьбой утвердить Майкла Каррика на постоянной основе.

Несмотря на мощную поддержку игроков и статус одного из главных претендентов, руководители МЮ не спешат с решением. Клуб намерен придерживаться изначального плана и провести переговоры с другими кандидатами.

9c56afxyaqjq
сегодня в 18:30
А не послушается нынешний результат покажется сказкой по сравнению с тем что будет.
Мегалодон
Мегалодон ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 18:26
Тут и проявляется что Кэррик системый юнайтед, он как в Пиратах карибского моря - "часть команды, часть корабля". Человек впитавший за годы игры все наставления и тонкости Фергюсона. А кто вот эти человечки ментально, по внутреннему мироощущению , что руководят МЮ?
Я не принижаю заслуги Аморима, наоборот считаю что после 16 места Тен Хага и психованной убогой игры сезона 2024 именно он заставил как сейчас Де Зерби делает с Тоттенхемом, поверить МЮ в себя, это ведь он заработал те очки, что привели МЮ к вершине. 5 место после 16го. Но именно Керрик заставил их играть как МЮ играл лет 20 назад. Успешно.
сегодня в 18:18
Без Керрика Мю вернется в лигу Европы ? Да я ничего такого не вижу в его работе , на фоне других клубов у которых спады , Ттх, Челси, Ливер, не стабильный Астон Вилла.
сегодня в 18:01
быть по сему !
сегодня в 17:47, ред.
на месте Каррика я бы и не пошел. на помойке себя нашел что-ли. тебе говорят ты пока тут перекантуйся и работай давай результат пока мы ищем "нормального тренера". ну офигеть отношение конечно. нашлись хозяева жизни, да они должны перед ним на коленях стоять что клуб впервые за 15 лет из 77 вылез и в ЛЧ вышел и медали взял. миллиардами осыпать его надо, а они ты тут будь далеко не ходи мы пока настоящего тренера найдем))
сегодня в 17:00
Это будет правильным решением, причин его менять нет
Гость
