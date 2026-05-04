Ключевые игроки «Манчестер Юнайтед» выступают за назначение Каррика

Лидеры «Манчестер Юнайтед» определились с фаворитом на пост главного тренера.
По данным источника, костяк команды во главе с Бруну Фернандешем, Харри Магуайром и Матеусом Куньей напрямую обратился к руководству с просьбой утвердить Майкла Каррика на постоянной основе.
Несмотря на мощную поддержку игроков и статус одного из главных претендентов, руководители МЮ не спешат с решением. Клуб намерен придерживаться изначального плана и провести переговоры с другими кандидатами.
Я не принижаю заслуги Аморима, наоборот считаю что после 16 места Тен Хага и психованной убогой игры сезона 2024 именно он заставил как сейчас Де Зерби делает с Тоттенхемом, поверить МЮ в себя, это ведь он заработал те очки, что привели МЮ к вершине. 5 место после 16го. Но именно Керрик заставил их играть как МЮ играл лет 20 назад. Успешно.