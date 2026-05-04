Рафинья намерен продолжить карьеру в «Барселоне»

сегодня, 15:53

Вингер «Барселоны» принял решение остаться в каталонском клубе.

Сообщается, что бразильский футболист не планирует рассматривать предложения от других команд, несмотря на интерес со стороны трех клубов чемпионата Саудовской Аравии.

Ключевым фактором для игрока стала полная поддержка со стороны тренерского штаба, партнеров по команде и фанатов «сине-гранатовых».

Несмотря на финансовые сложности и необходимость разгрузки ведомости, руководство «Барселоны» не считает продажу Рафиньи приоритетной задачей.