Рафинья намерен продолжить карьеру в «Барселоне»

сегодня, 15:53

Вингер «Барселоны» Рафинья принял решение остаться в каталонском клубе.

Сообщается, что бразильский футболист не планирует рассматривать предложения от других команд, несмотря на интерес со стороны трех клубов чемпионата Саудовской Аравии.

Ключевым фактором для игрока стала полная поддержка со стороны тренерского штаба, партнеров по команде и фанатов «сине-гранатовых».

Несмотря на финансовые сложности и необходимость разгрузки ведомости, руководство «Барселоны» не считает продажу Рафиньи приоритетной задачей.

58h8dmthhp2e
сегодня в 19:01
Руководство у Барсы не постоянное, сегодня не планируют продать, завтра передумают
Agamaga005
сегодня в 18:38
Рафинья делает правильный выбор.
пират Елизаветы
сегодня в 17:49
да. хорошо, что Нико обломал все планы Лапорты и Деку))
пират Елизаветы
сегодня в 17:48
Рафинья не ушел в худшие времена Барселоны.
еще бы он ушел когда в Барсе его по праву считают лидером команды.
DXTK
сегодня в 16:02
А два года назад же хотели продать Рафинью.......хорошо что не нашлись деньги на Уильямса по этому и сохранили его........и как показало время на нем как раз и держиться современая Барса.....без него не смогли пройти Атлетико.
VeniaminS
сегодня в 15:56
Хорошее желание,если не продадут.
Гость
