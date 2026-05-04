Заграница: тренерские слухи / Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Агент Лички заявил о готовности тренера возглавить ЦСКА

сегодня, 16:23

Анатолий Николаев, представляющий интересы бывшего тренера «Динамо» Марцела Лички, заявил о готовности специалиста рассмотреть предложение от ЦСКА.

Если ЦСКА захочет, он выйдет на Личку. И Марцел будет готов пообщаться, обсудить, но пока ничего не было. Да и сам клуб сейчас сосредоточен на подготовке к матчу со «Спартаком» в Кубке России, так что на данный момент обсуждать нечего. Но работать в России Личка готов.

Ранее Фабио Челестини покинул пост главного тренера ЦСКА.

derrik2000
сегодня в 19:15
"Бывший тренер «Спартака» Абаскаль вообще готов возглавить ЦСКА вместо Игдисамова: «Хотел бы я возглавить ЦСКА? Я всегда готов вернуться в Россию. Сейчас я нахожусь дома и готовлю себя к следующему проекту. Надеюсь, что ещё поработаю в России» (Metaratings)"
112910415
сегодня в 18:00
ура, товарищи !
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:42
Хватит забугорных. Только наш русский тренер и никто больше. Игнашевич, на худой конец Федотов.
cst9anq4jyxf
сегодня в 17:35
Ну тут как бы руководству виднее ситуация, но главное чтобы опять мимо цели не накупляли...
axc56j8vnyxx
сегодня в 17:34
Так пилят, что дядя Гинер себе даже палец в запаре отчекрыжил)
Futurista
сегодня в 17:29
Армейский распил)...
-10 лет уже пилю, а оно всё ещё не золотое!...
-Продолжайте пилить, продолжайте!
Дед за ЦСКА
сегодня в 16:50
И даром не нужен, Игнашевич лучше !
xr6nh459zysw
сегодня в 16:44
Верните Слуцкого, иначе пердив.
zjha6zmnngs5
сегодня в 16:42
Сейчас разнообразные дети лейтенанта Шмидта косяками потянутся на халявку
9324ur4r5663
сегодня в 16:34
Так и сказал: Если чё, пишите Личке в личку!
gm7j76xh2wh6
сегодня в 16:33
Всяк лучше всяких Челюстини, хоть что-то добился.
