Агент Лички заявил о готовности тренера возглавить ЦСКА

Анатолий Николаев, представляющий интересы бывшего тренера «Динамо» , заявил о готовности специалиста рассмотреть предложение от ЦСКА .

Если ЦСКА захочет, он выйдет на Личку. И Марцел будет готов пообщаться, обсудить, но пока ничего не было. Да и сам клуб сейчас сосредоточен на подготовке к матчу со «Спартаком» в Кубке России, так что на данный момент обсуждать нечего. Но работать в России Личка готов.