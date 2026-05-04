Матч НАКа в Эредивизие, проигранный 0:6, не будет переигран

Матч 27-го тура Эредивизие между клубами «Гоу Эхед Иглс» и «НАК Бреда» (6:0) не будет переигран.

Ранее НАК направил запрос в национальную футбольную ассоциацию с просьбой рассмотреть участие в игре защитника , принявшего в марте 2025 года предложение Индонезии о выступлении за сборную этой страны.

По закону Нидерландов, при получении паспорта другой страны, человек лишается голландского гражданства. Футболистам в таком случае требуется разрешение на работу для участия в соревнованиях. В НАК считают, что Джеймс не имел права участвовать в мартовской игре. На прошлой неделе суд рассмотрел иск клуба из Бреды, а сегодня, 4 мая, было вынесено решение о том, что встреча не считается недействительной и её не нужно переигрывать.

В НАКе сообщили, что изучат решение суда и обсудят его со своими консультантами, прежде чем делать дальнейшие заявления.