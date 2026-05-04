Матч НАКа в Эредивизие, проигранный 0:6, не будет переигран

сегодня, 17:44
Гоу Эхед ИглсЛоготип футбольный клуб Гоу Эхед Иглс (Девентер)6 : 0Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК БредаМатч завершен

Матч 27-го тура Эредивизие между клубами «Гоу Эхед Иглс» и «НАК Бреда» (6:0) не будет переигран.

Ранее НАК направил запрос в национальную футбольную ассоциацию с просьбой рассмотреть участие в игре защитника Дина Джеймса, принявшего в марте 2025 года предложение Индонезии о выступлении за сборную этой страны.

По закону Нидерландов, при получении паспорта другой страны, человек лишается голландского гражданства. Футболистам в таком случае требуется разрешение на работу для участия в соревнованиях. В НАК считают, что Джеймс не имел права участвовать в мартовской игре. На прошлой неделе суд рассмотрел иск клуба из Бреды, а сегодня, 4 мая, было вынесено решение о том, что встреча не считается недействительной и её не нужно переигрывать.

В НАКе сообщили, что изучат решение суда и обсудят его со своими консультантами, прежде чем делать дальнейшие заявления.

112910415
сегодня в 18:29
чуть-чуть не победил великий НАК!
udbvab334w6v
сегодня в 18:28
Можно было и на 0-3 поменять...
qj8p77k2zac5
сегодня в 17:46
В НАКе думали, что им сейчас скажут "На-ка!", а им сказали "Пошли-ка!"
