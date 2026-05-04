Стало известно, кто представит интересы Заболотного в деле о допинг-пробе

Руководитель спортивной практики «Клевер консалт» юрист Анна Анцелиович рассказала, что будет представлять интересы нападающего московского «Спартака» Антона Заболотного в деле о допинг-пробе.
3 мая пресс-служба московского клуба сообщила, что форвард был уведомлён о неблагоприятном результате анализа его допинг-пробы, которая была взята в рамках внесоревновательного тестирования. Игрока временно отстранили от тренировок и матчей, но с 30 апреля санкции были отменены. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) разрешило Заболотному принимать участие в тренировках и соревнованиях. Сам Антон заявил, что намерен доказать полную невиновность в нарушении антидопинговых правил.