Допинг в футболе / Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Стало известно, кто представит интересы Заболотного в деле о допинг-пробе

сегодня, 18:05

Руководитель спортивной практики «Клевер консалт» юрист Анна Анцелиович рассказала, что будет представлять интересы нападающего московского «Спартака» Антона Заболотного в деле о допинг-пробе.

3 мая пресс-служба московского клуба сообщила, что форвард был уведомлён о неблагоприятном результате анализа его допинг-пробы, которая была взята в рамках внесоревновательного тестирования. Игрока временно отстранили от тренировок и матчей, но с 30 апреля санкции были отменены. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) разрешило Заболотному принимать участие в тренировках и соревнованиях. Сам Антон заявил, что намерен доказать полную невиновность в нарушении антидопинговых правил.

112910415
сегодня в 18:23
спасти рядового ... )
Alex_67
сегодня в 18:19
Посмотрим, чем закончится очередной сериал...
Гость
