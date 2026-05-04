Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: стадионыРоссия. Кубок 2025/2026

Газон «Лужников» готов к проведению Суперфинала Кубка России

сегодня, 18:23

С газоном стадиона «Лужники» нет проблем перед проведением Суперфинала Кубка России. Об этом сообщили в пресс-службе олимпийского комплекса.

Большая спортивная арена в очередной раз готова принять Суперфинал Кубка России на самом высоком уровне. Состояние газона полностью соответствует всем необходимым требованиям и порадует как игроков, так и зрителей.

Матч состоится 24 мая. В нём сыграют победитель финальной игры Пути регионов «Спартак» — ЦСКА и тот, кто окажется сильнее в поединке финала Пути РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо». В первой игре между «бело-голубыми» и «быками» в Москве была зафиксирована ничья 0:0.

Суперфинал пройдёт в «Лужниках» в пятый раз подряд.

Подписывайся в ВК
Все новости
Два матча Первой лиги пройдут на «Арене Химки» в один день
Сегодня, 12:38
Олег Кононов назвал сроки открытия обновлённого стадиона «Торпедо»
28 апреля
Гусев недоволен состоянием полей на старте весенней части сезона
08 марта
ОфициальноБлижайший домашний матч «Урала» пройдет в манеже
07 марта
Стадион махачкалинского «Динамо» готов к матчу с «Рубином»
26 февраля
Поле стадиона в Туле не допустили до проведения матча «Арсенала» с «Локо»
23 февраля
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:45
ура !
4yzn5t8ddu6e
4yzn5t8ddu6e
сегодня в 18:27
Лишь бы дождь не пошел, а то будет большая лужа.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 