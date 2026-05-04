Газон «Лужников» готов к проведению Суперфинала Кубка России

1777908235

сегодня, 18:23

С газоном стадиона «Лужники» нет проблем перед проведением Суперфинала Кубка России. Об этом сообщили в пресс-службе олимпийского комплекса.

Большая спортивная арена в очередной раз готова принять Суперфинал Кубка России на самом высоком уровне. Состояние газона полностью соответствует всем необходимым требованиям и порадует как игроков, так и зрителей.

Матч состоится 24 мая. В нём сыграют победитель финальной игры Пути регионов «Спартак» — ЦСКА и тот, кто окажется сильнее в поединке финала Пути РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо». В первой игре между «бело-голубыми» и «быками» в Москве была зафиксирована ничья 0:0.

Суперфинал пройдёт в «Лужниках» в пятый раз подряд.