«Челси» проиграл «Ноттингем Форест» в матче АПЛ

сегодня, 19:10

«Челси» потерпел поражение от «Ноттингем Форест» в матче 35-го тура АПЛ (1:3).

Счёт открыл Тайво Авонийи на 2-й минуте. Удвоил преимущество «лесников» Игор Хесус на 15-й, реализовавший пенальти. На 45+10-й Коул Палмер не реализовал одиннадцатиметровый удар. На 52-й Авонийи сделал дубль. В составе лондонской команды мяч забил Жоао Педро на 90+3-й.

«Челси» занимает 9-е место в турнирной таблице (48 очков). «Ноттингем Форест» идёт 16-м (42 балла).