«Челси» проиграл «Ноттингем Форест» в матче АПЛ

сегодня, 19:10
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 3Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

«Челси» потерпел поражение от «Ноттингем Форест» в матче 35-го тура АПЛ (1:3).

Счёт открыл Тайво Авонийи на 2-й минуте. Удвоил преимущество «лесников» Игор Хесус на 15-й, реализовавший пенальти. На 45+10-й Коул Палмер не реализовал одиннадцатиметровый удар. На 52-й Авонийи сделал дубль. В составе лондонской команды мяч забил Жоао Педро на 90+3-й.

«Челси» занимает 9-е место в турнирной таблице (48 очков). «Ноттингем Форест» идёт 16-м (42 балла).

A.S.A
сегодня в 23:06
Матч можно охарактеризовать так, одни вышли играть не на жизнь,а на смерть, а вторые вышли просто поиграть.....лесники рубились и боролись за каждый момент, понимая, что нужно набирать очки, во что бы то ни стало, а игроки челси были какой-то шайкой лейкой, которая выжила из команды главного тренера, а теперь играют как хотят.... нет команды, есть сбор игроков....в этом вина руководства, которое понабрало игроков не пойми по какому признаку, да и тренеров меняет как перчатки, вот вам и результат! Если чесно, жаль болельщиков синих, такую структуру развалили эти американцы....
По матяу отмечу отличную активность Дерри, который был заметнее всех в составе Челси, пока его не вырубили! Парню здоровья! Ну а гол Педро это шедевр
Ruslik1982
сегодня в 20:32
жалко Астон Виллу, что Форест вышел на пик сейчас и громит всех. хотелось бы чтобы Эмери вошел в историю как еще +1 кубок Лиги Европы
shur
shur ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 20:06
=)) ....Держитесь, Я в МЮ долго ждал,тьфу,тьфу,тьфу,лёд чуть-чуть пронулся!!!
particular
сегодня в 20:05
Челси гостеприимно распахнул калитку, - туда и непихали...
Comentarios
Comentarios ответ shur (раскрыть)
сегодня в 20:03
Спасибо не надо опыта пусть набирается
shur
shur ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 20:00, ред.
...ребятушки, хватайте Челесть - безработный!!!
...Челси был и есть, как Клуб на свете!
И если пораздумать,по примете,
Берите Тренера с начальных букв "Чел",
Пропали планы у него в конюшне,
Теперь товарищ не удел!!!
Comentarios
сегодня в 19:57
Думаю поняли
Karkaz
Karkaz ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 19:56
Да нет, не стереотипы. Прям перед покупкой да, они попали в ЛЧ. А до этого, все остальные года Челси играл чаще всего в кубке Уефа и даже несколько сезонов сидел в середине таблицы.
Да, Челси выигрывал иногда кубки, кубки лиги, но АПЛ они никогда не выигрывали и даже не боролись за чемпионство.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 19:53
зато Барселону обыграли в этапе ЛЧ 3-0 ))
Groboyd
Groboyd ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 19:53
Чемпионы Мира и Европы и сейчас есть. Челси ещё может побороться за 6 место, которое занимал в начале 2000-х.
пират Елизаветы
сегодня в 19:52
поддержка у Челси сильнейшая.
болельщики массово покидали стадион где то к 70 минуте.
Мегалодон
сегодня в 19:47
Там где побывал Абрамович все разваливается в конечном счете, это бизнес.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 19:45
Чего? Что за стереотипы?) Челси до Абрамовича играл в ЛЧ, выигрывал кубки, занимал призовые места, в команде играли чемпионы мира и Европы
shlomo
сегодня в 19:39
Невероятно долгий матч завершился тремя голами со стороны Ноттингема и одним голом в ответ от Челси, что лишь продолжило падение "синих", зато почти сняло вопросы по месту в элитном дивизионе для "лесников" - тем остался малюсенький шажочек, чтобы официально сохранить прописку.....

Пи.Си. Челси наконец то забил....на это у них ушло два месяца и шесть матчей....
Karkaz
сегодня в 19:29
Челси возвращается в эпоху, до прихода Абрамовича.
Grizly88
сегодня в 19:27
Челси бы в шипик отобрали клуб у Аврама теперь бороться за 10 строчки , Американец конечно купил 3 состава , толку нету.
Romeo 777
сегодня в 19:21
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 19:14
    Челси вообще разучилось играть !
    NFFC
    сегодня в 19:12
    Эти ребята оказались нам по зубам.
