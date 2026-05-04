«Челси» проиграл «Ноттингем Форест» в матче АПЛ

«Челси» потерпел поражение от «Ноттингем Форест» в матче 35-го тура АПЛ (1:3).
Счёт открыл Тайво Авонийи на 2-й минуте. Удвоил преимущество «лесников» Игор Хесус на 15-й, реализовавший пенальти. На 45+10-й Коул Палмер не реализовал одиннадцатиметровый удар. На 52-й Авонийи сделал дубль. В составе лондонской команды мяч забил Жоао Педро на 90+3-й.
«Челси» занимает 9-е место в турнирной таблице (48 очков). «Ноттингем Форест» идёт 16-м (42 балла).
Да, Челси выигрывал иногда кубки, кубки лиги, но АПЛ они никогда не выигрывали и даже не боролись за чемпионство.
По матяу отмечу отличную активность Дерри, который был заметнее всех в составе Челси, пока его не вырубили! Парню здоровья! Ну а гол Педро это шедевр