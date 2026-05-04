Перед играми Кубка России выступят Александр Домогаров и Светлана Сурганова

сегодня, 19:45

На матчах Кубка России выступят Александр Домогаров и Светлана Сурганова.

В рамках мемориальной программы РФС «Одна на всех: команда, Родина, Победа!» артисты исполнят песни военных лет.

Народный артист России Александр Домогаров споёт песню «От героев былых времён» 6 мая на стадионе «Лукойл Арена» перед игрой финала Пути регионов между «Спартаком» и ЦСКА.

Лидер группы «Сурганова и Оркестр» Светлана Сурганова исполнит композицию «На безымянной высоте» 7 мая на «Ozon Арене» перед встречей финала Пути РПЛ «Краснодар» – «Динамо».

Выступления пройдут при поддержке «Русской Медиагруппы».

В честь 81-й годовщины Победы Российский футбольный союз и общероссийское гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» при поддержке Управления Президента РФ по общественным проектам и Минспорта России вновь проведут мемориальную акцию перед матчами Кубка России 6-7 мая, а также 10-11 мая перед поединками РПЛ и ФНЛ. В ней примут участие футболисты, тренерские и административные штабы команд, бригады арбитров. При отсутствии у участника матча родственника-фронтовика, он выйдет с портретом ветерана из региона, который представляет его клуб. К акции «Бессмертный полк» присоединятся болельщики. Каждый может прийти с портретом своего родственника на трибуну.

oFANATo
сегодня в 21:21
Сначала споём......потом посмотрим Дерби всея Руси!
Горожане
сегодня в 19:49
Урр ааааааааааааа
Groboyd
сегодня в 19:48, ред.
...те кто брал Берлин.
Круто!
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:48
У Сургановой есть сильные песни...
Гость
