Перед играми Кубка России выступят Александр Домогаров и Светлана Сурганова

На матчах Кубка России выступят Александр Домогаров и Светлана Сурганова.

В рамках мемориальной программы РФС «Одна на всех: команда, Родина, Победа!» артисты исполнят песни военных лет.

Народный артист России Александр Домогаров споёт песню «От героев былых времён» 6 мая на стадионе «Лукойл Арена» перед игрой финала Пути регионов между «Спартаком» и ЦСКА .

Лидер группы «Сурганова и Оркестр» Светлана Сурганова исполнит композицию «На безымянной высоте» 7 мая на «Ozon Арене» перед встречей финала Пути РПЛ «Краснодар» – «Динамо».

Выступления пройдут при поддержке «Русской Медиагруппы».