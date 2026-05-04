Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТренировкиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Исполняющий обязанности Игдисамов провёл первую тренировку в ЦСКА

сегодня, 20:25

ЦСКА провёл первую тренировку под руководством исполняющего обязанности главного тренера Дмитрия Игдисамова.

По традиции, команда устроила специалисту коридор.

В марте Игдисамов вошёл в тренерский штаб Фабио Челестини, об отставке которого было объявлено сегодня, 4 мая. Он находится в системе московского клуба с 2019 года. Под его руководством молодёжная команда стала победителем Молодёжной футбольной лиги в 2024 году, а в прошлом сезоне выиграла серебряные медали.

Игдисамов приложил руку к воспитанию Матвея Кисляка, Кирилла Глебова, Матвея Лукина, Артема Бандикяна, Кирилла Данилова, Джамалутдина Абдулкадырова, Михаила Рядно, а также многих других талантливых игроков.

Подписывайся в ВК
Все новости
Неймар без объяснения причин пропустил тренировку «Сантоса»
27 апреля
Тренер «Монако» поделился информацией о состоянии Головина
24 апреля
Последний состав «Арсенала», который выиграл в гостях у «Манчестер Сити». Где они сейчас
22 апреляЕвгений Петров в блоге Вспомнить всё!Комментарии2
Агент Головина сообщил о возвращении россиянина в общую группу «Монако»
18 апреля
Мбаппе вернулся к тренировкам с «Реалом»
13 апреля
Полузащитник «Спартака» Саусь тренируется по индивидуальной программе
12 апреля
Сортировать
Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 22:44
У нас тоже был исполняющий, на бровке всякое исполнял, потом поехал к себе в Сербию
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 21:37
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 21:19, ред.
    Парадокс...ищут непонятно каких тренеров в европах за невменяемые деньги а тут бац и тренер молодежки на финал Кубка и окончание сезона где вопрос с бронзой еще не закрыт)...
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 21:18
    Удачи Дмитрий!
    Kosmos58
    Kosmos58
    сегодня в 20:49
    Сейчас как попрет коням. Галоп!
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 20:47
    Дотянули блин
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 20:41
    Первая и даст Бог не последняя.
    Удачи.
    shur
    shur
    сегодня в 20:33
    ...Ну что удачи тебе, Наставник по прозвищу " Иди Сам ",тьфу ты
    по фамилии Игдисамов...!!! (...Опять всё сначала!)
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     