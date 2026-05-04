Исполняющий обязанности Игдисамов провёл первую тренировку в ЦСКА

сегодня, 20:25

ЦСКА провёл первую тренировку под руководством исполняющего обязанности главного тренера Дмитрия Игдисамова.

По традиции, команда устроила специалисту коридор.

В марте Игдисамов вошёл в тренерский штаб Фабио Челестини, об отставке которого было объявлено сегодня, 4 мая. Он находится в системе московского клуба с 2019 года. Под его руководством молодёжная команда стала победителем Молодёжной футбольной лиги в 2024 году, а в прошлом сезоне выиграла серебряные медали.

Игдисамов приложил руку к воспитанию Матвея Кисляка, Кирилла Глебова, Матвея Лукина, Артема Бандикяна, Кирилла Данилова, Джамалутдина Абдулкадырова, Михаила Рядно, а также многих других талантливых игроков.