Исполняющий обязанности Игдисамов провёл первую тренировку в ЦСКА

ЦСКА провёл первую тренировку под руководством исполняющего обязанности главного тренера Дмитрия Игдисамова.
По традиции, команда устроила специалисту коридор.
В марте Игдисамов вошёл в тренерский штаб Фабио Челестини, об отставке которого было объявлено сегодня, 4 мая. Он находится в системе московского клуба с 2019 года. Под его руководством молодёжная команда стала победителем Молодёжной футбольной лиги в 2024 году, а в прошлом сезоне выиграла серебряные медали.
Игдисамов приложил руку к воспитанию Матвея Кисляка, Кирилла Глебова, Матвея Лукина, Артема Бандикяна, Кирилла Данилова, Джамалутдина Абдулкадырова, Михаила Рядно, а также многих других талантливых игроков.
