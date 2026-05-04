Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПоздравления. Счастья, здоровьяКитай. Суперлига 2026

ЦСКА и сборная России поздравили Леонида Слуцкого с 55-летием

сегодня, 20:58

4 мая российскому тренеру Леониду Слуцкому исполнилось 55 лет.

Свои поздравления специалисту направили сборная России, которую он возглавлял с 2015 по 2016 год, а также ЦСКА, где он проработал с 2009 по 2016-й.

Пресс-служба национальной команды:

С днём рождения, Леонид Слуцкий.

Сегодня экс-тренеру сборной России исполнилось 55 лет! Желаем Леониду Викторовичу счастья, благополучия и бесконечной жизненной энергии.

В заявлении московской команды говорится:

Поздравляем с днём рождения экс-наставника «армейцев», который завоевал с клубом 7 трофеев! Желаем Леониду Викторовичу крепкого здоровья, безграничного счастья и всего самого лучшего.

С начала 2024 года Слуцкий возглавляет в качестве главного тренера «Шанхай Шэньхуа» из Китая.

Подписывайся в ВК
Все новости
Анатолию Бышовцу исполнилось 80 лет
23 апреля
Хиддинк считает, что Акинфеев может играть ещё 10 лет
10 апреля
Газзаев: «Акинфеев — легендарная личность»
08 апреля
ЦСКА поздравил Акинфеева с 40-летием
08 апреля
«Спартак» поздравил Бонгонду с выходом на ЧМ-2026
01 апреля
Официально«Спартак» поздравил Филиппова с серебром на Олимпийских играх
19 февраля
Сортировать
Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 23:48, ред.
Тягаться сложно?......это как посмотреть.....в прошлом сезоне выиграли 9- ый кубок ....в этом сезоне 8- ой Суперкубок + продолжаем в кубке этого сезона! А чемпионства даже в юбилейный год не всем под силу!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 22:33
Тогда были совсем иные, а именно денежные времена. Потом стройка стадиона, огромный кредит Гинера, санкции, переход клуба за долги к ВЭБ. Ясно, что без денег никакой Слуцкий не поможет. Сейчас вроде потихоньку налаживается дело, но по деньгам ЦСКА примерно 6-8 в РПЛ. Тягаться с Газпромом, ВТБ, РЖД сложно.
m6wcs7mbrzug
m6wcs7mbrzug
сегодня в 22:29
Леонида с Поздравлением, вот кого надо вернуть армейцам
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 21:44
Ждем Слуцкого в Цска)
oFANATo
oFANATo
сегодня в 21:39, ред.
Поздравляем с днем рождения экс‑тренера ЦСКА, который завоевал с клубом семь трофеев.......которых стало у ЦСКА. - 37.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:23, ред.
С Днём рождения !!!!!!!
Всегда с уважением относился к данному специалисту....эрудированному и интеллектуальному человеку .
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:21
Присоединяюсь, будь здаров и голоден до побед
Red blu
Red blu
сегодня в 21:16
С 55 летием Леонид Викторович!
DXTK
DXTK
сегодня в 21:14, ред.
Макдак или сегодня просто вкусно и точка тоже поздравляет Слуцкого.......Хепи Бургер ту ю.....Хепи бургер ту ю.......

PS Леню пора возвращать в ЦСКА......и навести там порядок, без него армейцы уже не те....... 55 для мужика считайте почти подросток до пенсии еще далеко.....
Futurista
Futurista
сегодня в 21:06
Выглядит на все 100)...
shur
shur
сегодня в 21:03
...Смешно ребята вам сказать!
Ну ладно Я секрет открою!
Ему сегодня 55-пять,
Мой год рождения, согласно Божьей воле!!!
shur
shur
сегодня в 21:00
...Вот кто вам нужен, Коняшки! Пишите,звоните,умоляйте!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 