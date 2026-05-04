ЦСКА и сборная России поздравили Леонида Слуцкого с 55-летием

4 мая российскому тренеру Леониду Слуцкому исполнилось 55 лет.
Свои поздравления специалисту направили сборная России, которую он возглавлял с 2015 по 2016 год, а также ЦСКА, где он проработал с 2009 по 2016-й.
Пресс-служба национальной команды:
С днём рождения, Леонид Слуцкий.
Сегодня экс-тренеру сборной России исполнилось 55 лет! Желаем Леониду Викторовичу счастья, благополучия и бесконечной жизненной энергии.
В заявлении московской команды говорится:
Поздравляем с днём рождения экс-наставника «армейцев», который завоевал с клубом 7 трофеев! Желаем Леониду Викторовичу крепкого здоровья, безграничного счастья и всего самого лучшего.
С начала 2024 года Слуцкий возглавляет в качестве главного тренера «Шанхай Шэньхуа» из Китая.
Всегда с уважением относился к данному специалисту....эрудированному и интеллектуальному человеку .
PS Леню пора возвращать в ЦСКА......и навести там порядок, без него армейцы уже не те....... 55 для мужика считайте почти подросток до пенсии еще далеко.....
