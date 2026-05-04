ЦСКА и сборная России поздравили Леонида Слуцкого с 55-летием

сегодня, 20:58

4 мая российскому тренеру исполнилось 55 лет.

Свои поздравления специалисту направили сборная России, которую он возглавлял с 2015 по 2016 год, а также ЦСКА , где он проработал с 2009 по 2016-й.

Пресс-служба национальной команды:

С днём рождения, Леонид Слуцкий. Сегодня экс-тренеру сборной России исполнилось 55 лет! Желаем Леониду Викторовичу счастья, благополучия и бесконечной жизненной энергии.

В заявлении московской команды говорится:

Поздравляем с днём рождения экс-наставника «армейцев», который завоевал с клубом 7 трофеев! Желаем Леониду Викторовичу крепкого здоровья, безграничного счастья и всего самого лучшего.

С начала 2024 года Слуцкий возглавляет в качестве главного тренера «Шанхай Шэньхуа» из Китая.