«Кремонезе» уступил «Лацио» во встрече чемпионата Италии

сегодня, 21:28

«Кремонезе» уступил «Лацио» в матче 35-го тура Серии А (1:2).

На 29-й минуте счёт открыл Федерико Бонаццоли. Римская команда отыгралась на 53-й — автором забитого мяча стал Густав Исаксен. Второй гол гостей провёл Тианни Нослин на 90+2-й.

«Кремонезе» занимает 18-е место в турнирной таблице (28 очков). «Лацио» идёт 8-м (51 балл).