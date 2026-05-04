«Кремонезе» уступил «Лацио» во встрече чемпионата Италии

«Кремонезе» уступил «Лацио» в матче 35-го тура Серии А (1:2).
На 29-й минуте счёт открыл Федерико Бонаццоли. Римская команда отыгралась на 53-й — автором забитого мяча стал Густав Исаксен. Второй гол гостей провёл Тианни Нослин на 90+2-й.
«Кремонезе» занимает 18-е место в турнирной таблице (28 очков). «Лацио» идёт 8-м (51 балл).
когда Сарри узнал что на самом деле происходит в Лацио, был в шоке.
далее президент обещал, что не ослабит состав.
и продал Гендузи и одного грека в Вест Хэм.
а грек был главный бомбардир команды.
вместо него купили какого то ноунейма, ноль голов за сезон.
еще в летом 2025 клубу хотели трансферный бан до января.
но это Сарри, и если надо, тренер будет работать и за идею.
только Лотито должен четко обрисовать ситуацию, что будет дальше.