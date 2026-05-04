Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2025/2026

«Кремонезе» уступил «Лацио» во встрече чемпионата Италии

сегодня, 21:28
КремонезеЛоготип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)1 : 2Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

«Кремонезе» уступил «Лацио» в матче 35-го тура Серии А (1:2).

На 29-й минуте счёт открыл Федерико Бонаццоли. Римская команда отыгралась на 53-й — автором забитого мяча стал Густав Исаксен. Второй гол гостей провёл Тианни Нослин на 90+2-й.

«Кремонезе» занимает 18-е место в турнирной таблице (28 очков). «Лацио» идёт 8-м (51 балл).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Челси» проиграл «Ноттингем Форест» в матче АПЛ
Сегодня, 19:10
«Урал» потерпел поражение от «Шинника» в Первой лиге
Сегодня, 18:56
«Реал» одержал победу над «Эспаньолом» в Ла Лиге
Вчера, 23:56
«Лион» в результативной встрече переиграл «Ренн» в Лиге 1
Вчера, 23:48
«Интер» обыграл «Парму» и в 21-й раз стал чемпионом Италии
Вчера, 23:40
Лидирующий в Саудовской Аравии «Аль-Наср» с Роналду уступил «Аль-Кадисии»
Вчера, 22:59
Сортировать
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 23:23
Лотито умеет красиво говорит))
когда Сарри узнал что на самом деле происходит в Лацио, был в шоке.
далее президент обещал, что не ослабит состав.
и продал Гендузи и одного грека в Вест Хэм.
а грек был главный бомбардир команды.
вместо него купили какого то ноунейма, ноль голов за сезон.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 23:10
Лацио прям удивляет
Groboyd
Groboyd ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 22:56, ред.
Я, вроде как, слышал, что Сарри как раз этим был не доволен. Ему обещали одно, а в итоге совсем другое.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 22:20
у Лацио были большие финансовые проблемы.
еще в летом 2025 клубу хотели трансферный бан до января.
но это Сарри, и если надо, тренер будет работать и за идею.
только Лотито должен четко обрисовать ситуацию, что будет дальше.
shlomo
shlomo
сегодня в 21:57
Все таки дожал Лацио.... Кремонезе не устоял...
ssspartak
ssspartak ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 21:38
У Лацио всегда так: чем хуже играют в этом году - тем лучше в следующем.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 21:37
а мне зашел сезон)) такие разухабистые качели - от днища уровня СерииД до побед над действующими чемпионами и претендентами. все силы на Кубок и на победу в дерби и никто и не вспомнит что сезон в целом был неахти
Groboyd
Groboyd
сегодня в 21:30
Нослин сделал игру.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 