«Арсенал» и «Ротор» не выявили победителя в игре Первой лиги

сегодня, 21:31
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 2Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

«Арсенал» сыграл вничью с «Ротором» в матче 32-го тура Первой лиги (2:2).

Счёт открыла волгоградская команда на 31-й минуте — автором гола стал Александр Трошечкин. На 45+5-й тульский клуб отыгрался усилиями Игоря Горбунова. На 68-й Алан Цараев вывел «канониров» вперёд. Восстановил равенство на табло Саид Алиев на 77-й.

«Арсенал» занимает 12-е место в турнирной таблице (39 очков). «Ротор» идёт 4-м (53 балла).

47s7q6jgp4as
сегодня в 22:03
Что то Арсенал совсем сдулся.....
shur
сегодня в 21:50
.....Конечно "Арсенал" сей не Артеты,
А в "Роторе" забыли про Веретино, (Веретенников Олег)
Итог игры, а что Вы сами то хотели?!
Ничья, как будто тем и этим всё равно!!!
Кроманьонец Неандертальцин
сегодня в 21:34
Арсенал смотрелся ярче, с приличным количеством брака. Ротор, похоже, устраивала ничья. При ничьей начинал чисто удерживать счет. В плюс Ротора умение управлять заменами.
Гость
