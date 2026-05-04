«Арсенал» и «Ротор» не выявили победителя в игре Первой лиги

сегодня, 21:31

«Арсенал» сыграл вничью с «Ротором» в матче 32-го тура Первой лиги (2:2).

Счёт открыла волгоградская команда на 31-й минуте — автором гола стал Александр Трошечкин. На 45+5-й тульский клуб отыгрался усилиями Игоря Горбунова. На 68-й Алан Цараев вывел «канониров» вперёд. Восстановил равенство на табло Саид Алиев на 77-й.

«Арсенал» занимает 12-е место в турнирной таблице (39 очков). «Ротор» идёт 4-м (53 балла).