Кокорин покинет кипрский «Арис» по окончании сезона

Генеральный директор кипрского «Ариса» Павел Гогнидзе рассказал об уходе из клуба российского нападающего Александра Кокорина по окончании сезона.
У Саши был непростой сезон. Когда в таком возрасте получаешь серьёзную травму и переносишь операцию, не всегда получается достичь наилучшей игровой формы. С другой стороны, Саша уже футболист в солидном возрасте, а у нас в следующем сезоне планируется серьёзное омоложение состава. С точки зрения логики мы хотели бы, чтобы у молодых футболистов была максимальная возможность себя проявить и получать максимум игрового времени. Так что нам надо двигаться дальше и строить команду в соответствии с задачами нового сезона.
Мы Саше очень благодарны. Этот футболист сыграл огромную роль в истории нашего клуба, в первом чемпионстве в истории «Ариса». Думаю, в последнем туре сезона на домашней игре с АЕКом будет трогательная церемония прощания с Сашей, проведём прощальный матч.
Завершит ли Кокорин карьеру после сезона
Тут я за него не буду ничего говорить, потому что он не анонсировал какое-то окончательное решение. Лучше обратиться к самому Саше.
Возможно ли у Александра какое-то дальнейшее взаимодействие с «Арисом» не в статусе футболиста
Пока никакой конкретики на этот счёт нет. Безусловно, у нас с Сашей замечательные отношения. Будем с ним в контакте, посмотрим, что принесёт будущее.
Кокорин выступает за «Арис» с августа 2022 года.
