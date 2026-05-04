Кокорин покинет кипрский «Арис» по окончании сезона

сегодня, 21:50

Генеральный директор кипрского «Ариса» Павел Гогнидзе рассказал об уходе из клуба российского нападающего Александра Кокорина по окончании сезона.

У Саши был непростой сезон. Когда в таком возрасте получаешь серьёзную травму и переносишь операцию, не всегда получается достичь наилучшей игровой формы. С другой стороны, Саша уже футболист в солидном возрасте, а у нас в следующем сезоне планируется серьёзное омоложение состава. С точки зрения логики мы хотели бы, чтобы у молодых футболистов была максимальная возможность себя проявить и получать максимум игрового времени. Так что нам надо двигаться дальше и строить команду в соответствии с задачами нового сезона.

Мы Саше очень благодарны. Этот футболист сыграл огромную роль в истории нашего клуба, в первом чемпионстве в истории «Ариса». Думаю, в последнем туре сезона на домашней игре с АЕКом будет трогательная церемония прощания с Сашей, проведём прощальный матч.

Завершит ли Кокорин карьеру после сезона

Тут я за него не буду ничего говорить, потому что он не анонсировал какое-то окончательное решение. Лучше обратиться к самому Саше.

Возможно ли у Александра какое-то дальнейшее взаимодействие с «Арисом» не в статусе футболиста

Пока никакой конкретики на этот счёт нет. Безусловно, у нас с Сашей замечательные отношения. Будем с ним в контакте, посмотрим, что принесёт будущее.

Кокорин выступает за «Арис» с августа 2022 года.

Источник: bookmaker-ratings.ru
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 23:16
главный творец успехов кипрского Ариса был Шпилевский.
и был признан лучшим тренером года в Кипре.
он принес первое чемпионство Ариса.
СуперКубок Кипра.
выходы в еврокубки.
а Кокорин, да, дебют был хороший, но дальше так себе.
хорошо, что в кипрскую тюрьму не загремел.
DXTK
сегодня в 23:14
Кокорин Поедет еще в МЛС играть к Миранчуку...... в РПЛ возвращаться вообьще не стоит....иначе тут ему просто не дадут играть.....вспоминая ту историю,.......
lazzioll
сегодня в 22:55
там Мамай уже какой-то СДЮШОР замутил в Аравии имени себя, пусть идет туда. аж страшно откуда у этих людей столько денег. они в футбол играли на высоком уровне лет пять. остальное время чалились))) откуда бл..... деньги такие чтоб жить в Дубаях, там школы открывать. какие же у всякого бесполезного шлака зарплаты...
Брулин
сегодня в 22:53
Следующая остановка Красава, либо, прости Господи, медиалига
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 22:15
A.S.A
A.S.A ответ particular (раскрыть)
сегодня в 22:10
И стулья обязательно должны быть прикручены к полу)
A.S.A
сегодня в 22:08
Если в прошлом сезоне Кокорин был чуть ли не героем Кипра, а его Арис у не хватило всего пару очков для чемпионства, то в этом сезоне и Арис и Шура были далеки от прошлогодних результатов! Будушее Кокорина пока нам не известно, но скорее всего пора завершать карьру...возраст, травмы....думаю наигрался уде Шурик!
particular
сегодня в 22:01
"будет трогательная церемония прощания с Сашей...", - главное, его не перегреть теплом и трогательностью, а то, он сгоряча многое, что может замутить...
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:56
Куда-нибудь в тёплую страну подастся. Он уже привык к комфорту...
kch95mepz2pj
сегодня в 21:55
Отдохнул на Кипре, набрался здоровья... можно и возвращаться...
shur
сегодня в 21:53
...усиление в "Динамо", ух "Зенит", "Краснодар" держитесь, стульями закидаем!!!
