18-летний Дерри из «Челси» получил травму головы в матче АПЛ

Полузащитник «Челси» Джесси Дерри получил травму головы в матче 35-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест».
Это произошло в первом тайме. Хавбек вступил в борьбу с защитником соперника Заком Абботтом в штрафной площади, но они столкнулись головами. Лондонцы заработали пенальти, но сразу же возникла обеспокоенность за 18-летнего футболиста.
Дерри на протяжении более десяти минут оказывали медицинскую помощь, прежде чем его унесли с поля на носилках. Джесси доставили в больницу в качестве меры предосторожности, при этом он находился в сознании, разговаривал и проходил профилактические обследования.
Вот кстати их фото из больнички