Заграница: травмы и болезни — Англия. Премьер-Лига 2025/2026

18-летний Дерри из «Челси» получил травму головы в матче АПЛ

сегодня, 22:29
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 3Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

Полузащитник «Челси» Джесси Дерри получил травму головы в матче 35-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест».

Это произошло в первом тайме. Хавбек вступил в борьбу с защитником соперника Заком Абботтом в штрафной площади, но они столкнулись головами. Лондонцы заработали пенальти, но сразу же возникла обеспокоенность за 18-летнего футболиста.

Дерри на протяжении более десяти минут оказывали медицинскую помощь, прежде чем его унесли с поля на носилках. Джесси доставили в больницу в качестве меры предосторожности, при этом он находился в сознании, разговаривал и проходил профилактические обследования.

A.S.A
сегодня в 23:15, ред.
Дерри был единственным светлым пятном в составе Челси, постоянно пытался обострять игру в атаке, но серьезное столкновение головами между двумя тинейджерами было ужасным! Обоих заменили и увезои в больницу! Парням здоровья и большой и долгой карьеры! Так же здоровья Санчесу и Гиббс-Уайту!
Вот кстати их фото из больнички
сегодня в 22:37
Как бы каски футболистам не придумали, как в хоккее
