Сёмин объяснил, почему впервые за долгое время посетил матч «Локомотива»

сегодня, 22:44
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Экс-главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, почему решил посетить домашний матч команды впервые с 2021 года.

Он побывал на игре 28-го тура чемпионата России со столичным «Динамо» (1:1).

Простая ситуация. Захотел — пришёл. Второе и самое важное — легендарный Анатолий Егорович Машков, который всю жизнь провёл в «Локомотиве» и был администратором, когда я ещё играл. Наша долгая история и сотрудничество… Я обязательно должен был посетить. Клуб принял хорошее решение, решив поставить ему определённый символ именно на стадионе. Он всю жизнь там пробыл. Ничего удивительного. Захотел и пришёл.

blitz
сегодня в 23:43
Палыч решил лично посмотреть на тренеришку который четвертый год ничего не может выиграть с паровозом.
Фил Кио
сегодня в 22:56
Памятную доску установили или определённый символ - это что?
Гость
