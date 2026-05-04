Сёмин объяснил, почему впервые за долгое время посетил матч «Локомотива»

Экс-главный тренер московского «Локомотива» рассказал, почему решил посетить домашний матч команды впервые с 2021 года.

Он побывал на игре 28-го тура чемпионата России со столичным «Динамо» (1:1).

Простая ситуация. Захотел — пришёл. Второе и самое важное — легендарный Анатолий Егорович Машков, который всю жизнь провёл в «Локомотиве» и был администратором, когда я ещё играл. Наша долгая история и сотрудничество… Я обязательно должен был посетить. Клуб принял хорошее решение, решив поставить ему определённый символ именно на стадионе. Он всю жизнь там пробыл. Ничего удивительного. Захотел и пришёл.