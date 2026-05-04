Кокорин ведёт переговоры с командами, проявляющими конкретный интерес

сегодня, 22:59

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего «Ариса» , сообщил, что у него не было разговора с футболистом о завершении карьеры.

Ранее в кипрском клубе рассказали об уходе российского форварда из команды после окончания сезона. По информации «РБ Спорт», игрок раздумывает над тем, чтобы повесить бутсы на гвоздь.