Кокорин ведёт переговоры с командами, проявляющими конкретный интерес

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего «Ариса» Александра Кокорина, сообщил, что у него не было разговора с футболистом о завершении карьеры.
Ранее в кипрском клубе рассказали об уходе российского форварда из команды после окончания сезона. По информации «РБ Спорт», игрок раздумывает над тем, чтобы повесить бутсы на гвоздь.
Ведём переговоры с командами, которые на сегодняшний день проявляют конкретный интерес к Саше. Нам нужно будет в конце сезона в том числе в России посмотреть, кто и на каких местах закончит — исходя из этого Саша примет своё решение, где ему продолжить заниматься любимым делом. Думаю, это будет ближе к июню. Со мной речи о завершении карьеры Саша не вёл.
