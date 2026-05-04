Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыКипр. Первый дивизион 2025/2026

Кокорин ведёт переговоры с командами, проявляющими конкретный интерес

сегодня, 22:59

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего «Ариса» Александра Кокорина, сообщил, что у него не было разговора с футболистом о завершении карьеры.

Ранее в кипрском клубе рассказали об уходе российского форварда из команды после окончания сезона. По информации «РБ Спорт», игрок раздумывает над тем, чтобы повесить бутсы на гвоздь.

Ведём переговоры с командами, которые на сегодняшний день проявляют конкретный интерес к Саше. Нам нужно будет в конце сезона в том числе в России посмотреть, кто и на каких местах закончит — исходя из этого Саша примет своё решение, где ему продолжить заниматься любимым делом. Думаю, это будет ближе к июню. Со мной речи о завершении карьеры Саша не вёл.

Подписывайся в ВК
Все новости
Арис  Кокорин Александр
Источник: championat.com Фото: Соцсети Александра Кокорина
Кокорин покинет кипрский «Арис» по окончании сезона
Сегодня, 21:50
Дуглас Сантос не исключил завершения карьеры в составе «Зенита»
Сегодня, 16:27
Киву продлит контракт с «Интером» до 2028 года
Сегодня, 10:44
Федорищев: «Решение о будущем Дзюбы примет руководство „Акрона“»
Вчера, 11:41
Слухи«Зенит» собирается продлить контракт с Глушенковым
Вчера, 00:43
Официально«Атлетико Минейро» объявил об уходе Халка
02 мая
Все комментарии
shur
shur
сегодня в 23:30, ред.
...Прошли года,но Он скорей всего не изменился!
И даже может похудел, теперь уж 35-пять зовут всё Сашей!
Скорей всего кокоринский предел!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 23:20
У него еще хватает совести вести речь о России? Если только бесплатно за мелиокоманду на потеху публики в паре с Пашей Мамаем. Клуб Урки на потеху
Comentarios
Comentarios
сегодня в 23:09
Давай в Челси хуже не будет
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 