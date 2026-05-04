Президент «Сьона» о Челестини: «Фабио, к сожалению, никак не изменился»

вчера, 23:18

Президент «Сьона» Кристиан Константин прокомментировал уход Фабио Челестини с должности главного тренера ЦСКА.

С ноября 2022 по март 2023 года специалист возглавлял швейцарский клуб.

Это классический Фабио. Он такой человек — где-то эмоциональный и теряющий контроль над командой. Честно, я думал, что, поехав в Россию, он сможет измениться, но этого не произошло. Не знаю, что именно случилось у него в ЦСКА, но увольнение могло произойти именно по той причине, что Фабио потерял связь с игроками. В «Сьоне» было много конфликтов Челестини с Балотелли, и тогда они оба были виноваты. Но сейчас я вижу похожие случаи, только теперь в ЦСКА. Фабио, к сожалению, никак не изменился. Руководство дало ему слишком много власти.

Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 02:17
В КП стратегия нужна. Ваня Станишник в этом деле НАПОЛЕОН- без преувеличения!!!!!!! У него есть чему поучиться... Но я играл по другому, но для этого надо много ставочных очков иметь. Ну и конечно- немного везения.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:10
...не дождался ответа! Всё пока,спок ночи! Береги себя,Друже!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:03
...Минхерц, я теперь в группе Федотова выступаю, всё сначало! Всю жизнь учат меня ,прочти инструкцию или правило, а Я как Валерка Газзаев метеорю на краю! Вот и поплатился!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:58
Представляю..............................................
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:50, ред.
..Друже, его самого надо лечить! Видел бы ты его лицо в подземке перед раздевалками, когда Он Талалая один на один вызывал! Дас
Ист Антракт ....!!! ( ...на фото его как то не поймали!)
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:59
Нарцис он . Не смог не хотел забил. В общем ток бабки на уме были
Capral
Capral
вчера в 23:46
С людьми он точно работать не умеет, если Мойзеса решил наказать дисквой. Человека надо было лечить от психического срыва, а он его на наказал. Если тренер не педагог- грош ему цена. Анчелотти- Великий Тренер и Наставник, а Челестини- местечковый физрук, европейского разлива...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:35
Обожаю такие слухи, давайте ещё.
