Президент «Сьона» о Челестини: «Фабио, к сожалению, никак не изменился»

Президент «Сьона» Кристиан Константин прокомментировал уход Фабио Челестини с должности главного тренера ЦСКА.
С ноября 2022 по март 2023 года специалист возглавлял швейцарский клуб.
Это классический Фабио. Он такой человек — где-то эмоциональный и теряющий контроль над командой. Честно, я думал, что, поехав в Россию, он сможет измениться, но этого не произошло. Не знаю, что именно случилось у него в ЦСКА, но увольнение могло произойти именно по той причине, что Фабио потерял связь с игроками. В «Сьоне» было много конфликтов Челестини с Балотелли, и тогда они оба были виноваты. Но сейчас я вижу похожие случаи, только теперь в ЦСКА. Фабио, к сожалению, никак не изменился. Руководство дало ему слишком много власти.