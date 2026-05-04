Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Манчестер Сити» отыгрался с 1:3 и сыграл вничью с «Эвертоном»

вчера, 23:58
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)3 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Эвертон» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче 35-го тура АПЛ (3:3).

Счёт открыли «горожане» на 43-й минуте — мяч забил Жереми Доку. Тьерно Барри на 68-й восстановил равенство на табло. На 73-й клуб из Ливерпуля вышел вперёд усилиями Джека О'Брайана. Барри на 81-й сделал дубль. На 83-й МС сократил отставание в счёте — голом отметился Эрлинг Холанд. Сравнял счёт Доку на 90+7-й.

«Эвертон» занимает 10-е место в турнирной таблице (48 очков). «Манчестер Сити» идёт 2-м (71 балл).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Рома» крупно победила «Фиорентину» в игре Серии А
Вчера, 23:39
«Арсенал» и «Ротор» не выявили победителя в игре Первой лиги
Вчера, 21:31
«Кремонезе» уступил «Лацио» во встрече чемпионата Италии
Вчера, 21:28
«Челси» проиграл «Ноттингем Форест» в матче АПЛ
Вчера, 19:10
«Урал» потерпел поражение от «Шинника» в Первой лиге
Вчера, 18:56
«Реал» одержал победу над «Эспаньолом» в Ла Лиге
03 мая
Сортировать
Все комментарии
mexkpvf7kr9y
mexkpvf7kr9y
сегодня в 03:22
Лысый шарла опять облажался
Валерыч
Валерыч
сегодня в 03:02
Хорошая новость.Теперь всё в руках пушкарей.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 02:29
Арсенал чемпион! Можно уже поздравлять
Grizly88
Grizly88
сегодня в 01:49
Мда Сити упускает титул
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 01:33
Неожиданная осечка горожан. Теперь все снова в руках Арсенала.
shur
shur ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 00:54
...да это всё на эмоциях сказано!!!
shur
shur ответ kovalev-barin (раскрыть)
сегодня в 00:53
...согласен, плюс ещё явная неуклюжесть из за высокого роста! Вот Куртуа у нас более элегантен на поле!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 00:52
В чём именно вина каждого из перечисленных?
kovalev-barin
kovalev-barin ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:51
А у Доннарумы всегда так сезон проходил: то крутые отрезки на кураже, то какие-то непонятные ляпы.

Только обычно у него "ляповый период" был чаще в начале или середине сезона, а к концовке исправлялся. А тут вышло наоборот: как только пришел в Сити - играл очень круто. А сейчас - очень сомнительные выступления
lobsterdam
lobsterdam ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 00:42
Откуда Ковачич появился, казалось, что уже канул куда-то, давно его не было...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:34
во втором тайме Эвертон матч века выдал.
так ириски не играли даже с Ливерпулем в последнем дерби.
да, была славная попытка зацепиться за чемпионство.
но, к сожалению, новички МанСити еще не готовы к таким вызовам.
Гехи и Хусанов поплыли под давлением. Семеньо малозаметен.
зато старая гвардия дала жару.
крутой матч.
Вест Хэм в зоне вылета, если молотки не будут умирать с Арсеналом,
то больше некому.
надежда умирает последней))))
Groboyd
Groboyd ответ Мегалодон (раскрыть)
сегодня в 00:31
Были три замены у ирисок и кто-то корчился от боли.
Мегалодон
Мегалодон
сегодня в 00:24
Судья добавил 6 минут, сыграли 7 половиной. Зачем? )))
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 00:05
Спасибо ириски!
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 00:05
Если бы Ндиай не был жмотом, Эвертон бы 4, а то и 5 забил.
Парень техничный, но бьёт строго посередине ворот во вратаря и партнёров в атаке не видит
shur
shur
сегодня в 00:04
...Доннарумма женился! Вопрос ребятушки, это повлияло на результат или нет! Вот Фоден стал как глист,худющий,а играет также нестабильно!!!
ars 14
ars 14
сегодня в 00:04
Гвардиола уже фейсом тыкает Артету в кубок АПЛ, Микел упорно сопротивляется))
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:01
И вел 01
shur
shur
сегодня в 00:01
...Сити с волевой ничьей! Сами забивали,сами привозили,себе!!!
Groboyd
Groboyd
сегодня в 00:00
Возможно, Гэхи, Хусанов, Доннарумма, Ковачич, угробили чемпионскую гонку.
shur
shur
сегодня в 00:00
....а это спаситель!!!
shur
shur
сегодня в 00:00
...это третий!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 