«Манчестер Сити» отыгрался с 1:3 и сыграл вничью с «Эвертоном»

«Эвертон» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче 35-го тура АПЛ (3:3).
Счёт открыли «горожане» на 43-й минуте — мяч забил Жереми Доку. Тьерно Барри на 68-й восстановил равенство на табло. На 73-й клуб из Ливерпуля вышел вперёд усилиями Джека О'Брайана. Барри на 81-й сделал дубль. На 83-й МС сократил отставание в счёте — голом отметился Эрлинг Холанд. Сравнял счёт Доку на 90+7-й.
«Эвертон» занимает 10-е место в турнирной таблице (48 очков). «Манчестер Сити» идёт 2-м (71 балл).
Парень техничный, но бьёт строго посередине ворот во вратаря и партнёров в атаке не видит
так ириски не играли даже с Ливерпулем в последнем дерби.
да, была славная попытка зацепиться за чемпионство.
но, к сожалению, новички МанСити еще не готовы к таким вызовам.
Гехи и Хусанов поплыли под давлением. Семеньо малозаметен.
зато старая гвардия дала жару.
крутой матч.
Вест Хэм в зоне вылета, если молотки не будут умирать с Арсеналом,
то больше некому.
надежда умирает последней))))
Только обычно у него "ляповый период" был чаще в начале или середине сезона, а к концовке исправлялся. А тут вышло наоборот: как только пришел в Сити - играл очень круто. А сейчас - очень сомнительные выступления