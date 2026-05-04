«Манчестер Сити» отыгрался с 1:3 и сыграл вничью с «Эвертоном»

1777928307

вчера, 23:58

«Эвертон» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче 35-го тура АПЛ (3:3).

Счёт открыли «горожане» на 43-й минуте — мяч забил Жереми Доку. Тьерно Барри на 68-й восстановил равенство на табло. На 73-й клуб из Ливерпуля вышел вперёд усилиями Джека О'Брайана. Барри на 81-й сделал дубль. На 83-й МС сократил отставание в счёте — голом отметился Эрлинг Холанд. Сравнял счёт Доку на 90+7-й.

«Эвертон» занимает 10-е место в турнирной таблице (48 очков). «Манчестер Сити» идёт 2-м (71 балл).