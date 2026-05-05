Сперцян — первый воспитанник «Краснодара» со 100 результативными действиями

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян сделал сотое результативное действие (57 голов + 43 передачи) в составе команды.
Он стал первым из воспитанников клуба, кто достиг такой отметки, и вторым в истории «чёрно-зелёных» (первый — нападающий Джон Кордоба).
Кроме того, Сперцян сделал 15-ю результативную передачу в текущем чемпионате России, что является новым клубным рекордом в рамках одного турнира РПЛ. Всего ассист стал для хавбека 16-м во всех официальных играх сезона 2025/26 – и это тоже лучший результат в истории «быков» по количеству голевых передач за сезон в целом.
то по женски, решил так,Эдик-Перец ещё тот, хороший игрок,с головой дружит!