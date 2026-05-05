Капитан «Ноттингем Форест» получил травму, столкнувшись с вратарём «Челси»

Главный тренер «Ноттингем Форест» прокомментировал выездную победу над «Челси» (3:1) в матче 35-го тура Английской Премьер-Лиги.

Я очень рад за наших игроков — как уже говорил, это особенная команда. Они амбициозны, сплочены и стойки, в них есть огонь.

Сегодня, при поддержке наших болельщиков, мы приехали сюда и сумели заработать ещё три очка, но важно, чтобы мы продолжали работать до конца сезона и держали наше будущее в своих руках.

Мы не хотим смотреть на результаты других команд, а сосредоточиться на своих собственных и на нашем духе.