Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Капитан «Ноттингем Форест» получил травму, столкнувшись с вратарём «Челси»

сегодня, 00:51
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 3Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

Главный тренер «Ноттингем Форест» Витор Перейра прокомментировал выездную победу над «Челси» (3:1) в матче 35-го тура Английской Премьер-Лиги.

Я очень рад за наших игроков — как уже говорил, это особенная команда. Они амбициозны, сплочены и стойки, в них есть огонь.

Сегодня, при поддержке наших болельщиков, мы приехали сюда и сумели заработать ещё три очка, но важно, чтобы мы продолжали работать до конца сезона и держали наше будущее в своих руках.

Мы не хотим смотреть на результаты других команд, а сосредоточиться на своих собственных и на нашем духе.

Полузащитник Морган Гиббс-Уайт был заменён вскоре после выхода на замену. Капитан «лесников» получил травму после столкновения с вратарём лондонского клуба Робертом Санчесом, но Перейра надеется, что игрок сборной Англии сможет принять участие в ответном полуфинальном матче Лиги Европы с «Астон Виллой».

Я не думаю, что проблема в сотрясении мозга, у него глубокий порез. Но он боец, и я знаю, что он точно хочет играть.

Сейчас ему больно, но надеюсь, что мы сможем увидеть Моргана в следующей игре, однако посмотрим.

Подписывайся в ВК
Все новости
18-летний Дерри из «Челси» получил травму головы в матче АПЛ
Вчера, 22:29
Куртуа возобновил тренировки в общей группе перед матчем с «Барселоной»
Вчера, 16:50
Защитник «Реала» Менди получил травму в матче с «Эспаньолом»
Вчера, 10:00
Ямаль вернётся в строй к третьему туру группового этапа ЧМ-2026
01 мая
«Барселона» загнала Ямаля. Подростка не хватило на полный сезон
30 апреляЕвгений Петров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии5
СлухиЗащитник «Балтики» Филин получил разрыв крестообразной связки
30 апреля
Все комментарии
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 01:32
Серьезная потеря для лесников перед ответным полуфиналом с Астон Виллой. Но зато практически решили вопрос о выживании в АПЛ.
shur
shur
сегодня в 00:58, ред.
...порезы и шрамы украшают мужчину! Держитесь, Капитан Морган, тысяча чертей!!! Оно стоило того, Виктория!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 