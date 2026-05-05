Хабиб Нурмагомедов и Тиаго Силва побывали на матче «Челси» в АПЛ

сегодня, 08:17
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 3Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

Матч 35-го тура АПЛ между «Челси» и «Ноттингем Форест» (1:3) посетил бывший защитник лондонского клуба Тиаго Силва.

Бразилец выглядел разочарованным, наблюдая за игрой своей бывшей команды, которая уже после первого тайма проигрывала 0:2. Футболист, на днях выигравший чемпионат Португалии с «Порту», в какой-то момент закрыл глаза руками и, казалось, был близок к тому, чтобы заплакать.

Недалеко от Силвы на трибунах находился российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, который, напротив, был замечен с улыбкой на лице.

jjqt783gydxg
сегодня в 09:16
Хабаб болел за Ноттингем.
6jfjzxatkf66
сегодня в 09:06
Ну а после матча с горя наверное зашли в бар....
shur
сегодня в 08:42, ред.
....В темно-синем Лесу (Форест), словно "Челси" осины,
Где с дубов-колдунов облетает листва,
Силва с нашим Хабибом потихоньку топили,
И при этом напевали странные слова,
А нам все равно,
А нам все равно,
Челси проиграл,
Снова проиграл!
Дело есть у нас
В самый жуткий час,
Кто то поддержал,
Кто то и поржал...!!!
112910415
сегодня в 08:38
зря побывали !
v648mzb5dfz9
сегодня в 08:19
И увидели очередное позорище
