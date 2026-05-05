Гвардиола о чемпионской гонке: «Посмотрим, что будет дальше»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал гостевую ничью с «Эвертоном» (3:3) в матче 35-го тура Английской Премьер-Лиги.

«Горожане» теперь отстают от лидирующего «Арсенала» на пять очков, имея игру в запасе. По ходу встречи МС проигрывал 1:3.

Лучше иметь одно очко, чем не иметь ни одного. Но лучше было бы выиграть матч, чем просто заработать очко.

Много всего произошло. Знаем, насколько сложным был соперник, они невероятно агрессивны. В первом тайме мы играли отлично, а во втором они сделали шаг вперёд. Мы играли по намеченному плану, но, возможно, не с тем намерением, который был у нас в первом тайме.

Мы пропустили первый гол, а затем они очень хорошо сыграли после углового — Дэвид Мойес всегда хорош в стандартных положениях. Это изменило игру, у нас были моменты. У нас был импульс, и мы забили два гола, третий — потрясающий. Набрали одно очко.

Раньше всё было в наших руках, но теперь нет. Готовимся к матчу с «Брентфордом». Продолжим и посмотрим, что будет дальше.