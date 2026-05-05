Гвардиола о чемпионской гонке: «Посмотрим, что будет дальше»

сегодня, 08:48
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)3 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал гостевую ничью с «Эвертоном» (3:3) в матче 35-го тура Английской Премьер-Лиги.

«Горожане» теперь отстают от лидирующего «Арсенала» на пять очков, имея игру в запасе. По ходу встречи МС проигрывал 1:3.

Лучше иметь одно очко, чем не иметь ни одного. Но лучше было бы выиграть матч, чем просто заработать очко.

Много всего произошло. Знаем, насколько сложным был соперник, они невероятно агрессивны. В первом тайме мы играли отлично, а во втором они сделали шаг вперёд. Мы играли по намеченному плану, но, возможно, не с тем намерением, который был у нас в первом тайме.

Мы пропустили первый гол, а затем они очень хорошо сыграли после углового — Дэвид Мойес всегда хорош в стандартных положениях. Это изменило игру, у нас были моменты. У нас был импульс, и мы забили два гола, третий — потрясающий. Набрали одно очко.

Раньше всё было в наших руках, но теперь нет. Готовимся к матчу с «Брентфордом». Продолжим и посмотрим, что будет дальше.

После первого тайма Гвардиола посчитал, что его команда потеряла темп, но похвалил игроков за неуступчивость:

Когда забиваешь и у тебя есть преимущество, нужно обязательно выиграть, учитывая ситуацию и то, сколько игр нам ещё осталось.

Они лучше играют длинными передачами, действуют на штрафных и аутах. Некоторые решения принимаются немного поспешно, что нормально из-за эмоций, но в то же время без этих эмоций невозможно вернуться. Если сдаться, то не получится сделать то, что сделали мы.

fnq3nngz3nj7
сегодня в 11:27
Дальше Арсенал будет чемпионом
Фил Кио
сегодня в 09:41
Вот не жил в России и болтает про очко.
pmm8e4y6zus8
сегодня в 09:31
А ещё лучше молчать чем говорить
112910415
сегодня в 09:21
и зачем теперь это очко ?!
fax8b2y7sxwr
сегодня в 09:15
Арсенал своего уже не упустит.
MMM 58
сегодня в 09:06, ред.
Судье спасибо скажи за "хотя бы очко". Минуту переиграли!!! Эвертон обокрали.
f6med9vfnqk8
сегодня в 09:04
С такими результатами Арсенал не догнать....
пират Елизаветы
сегодня в 09:03
это твои просчеты, Пеп.
только в 2026 году команда потеряла вот так 12 (!!!) очков в матчах
где вел в счете.
Comentarios
сегодня в 09:02
Атлетико вперед)
Futurista
сегодня в 08:51
Лучше не очковать)...
Гость
