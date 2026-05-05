Карседо о Заболотном: «Мы его поддержали. Надеемся, всё хорошо закончится»

1777963310

сегодня, 09:41

Главный тренер «Спартака» рассказал о поддержке нападающего после новости о неблагоприятном результате анализа допинг‑пробы.

3 мая в московском клубе сообщили, что игрок был временно отстранён от спортивной деятельности из‑за неблагоприятного результата анализа допинг‑пробы, но с 30 апреля временное отстранение было отменено, и Российское антидопинговое агентство разрешило ему принимать участие в тренировках и соревнованиях.

Сам Заболотный также заявил, что за всю свою карьеру никогда не использовал запрещённые вещества осознанно и тем более для получения каких‑либо преимуществ, а также отметил, что намерен доказать свою полную невиновность.