Карседо о Заболотном: «Мы его поддержали. Надеемся, всё хорошо закончится»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо рассказал о поддержке нападающего Антона Заболотного после новости о неблагоприятном результате анализа допинг‑пробы.
3 мая в московском клубе сообщили, что игрок был временно отстранён от спортивной деятельности из‑за неблагоприятного результата анализа допинг‑пробы, но с 30 апреля временное отстранение было отменено, и Российское антидопинговое агентство разрешило ему принимать участие в тренировках и соревнованиях.
Сам Заболотный также заявил, что за всю свою карьеру никогда не использовал запрещённые вещества осознанно и тем более для получения каких‑либо преимуществ, а также отметил, что намерен доказать свою полную невиновность.
Конечно, мы вчера узнали об этой новости. Это не очень хорошо ни для него, ни для команды. Но Антон — это настоящий профессионал, хороший человек. Мы его поддержали и надеемся, что всё хорошо закончится.
А Карседо этот прям звезда, постоянно какие то интервью, завтра финал пути регионов, а он про Заболотного рассказывает. Сразу видно на что главным образом ориентирована политика Лукойла. Для них эта ситуация ещё один повод напомнить о себе любимых, всё что не происходит всё идёт в топку рекламных эффектов.