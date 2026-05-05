Карседо о Заболотном: «Мы его поддержали. Надеемся, всё хорошо закончится»

сегодня, 09:41

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо рассказал о поддержке нападающего Антона Заболотного после новости о неблагоприятном результате анализа допинг‑пробы.

3 мая в московском клубе сообщили, что игрок был временно отстранён от спортивной деятельности из‑за неблагоприятного результата анализа допинг‑пробы, но с 30 апреля временное отстранение было отменено, и Российское антидопинговое агентство разрешило ему принимать участие в тренировках и соревнованиях.

Сам Заболотный также заявил, что за всю свою карьеру никогда не использовал запрещённые вещества осознанно и тем более для получения каких‑либо преимуществ, а также отметил, что намерен доказать свою полную невиновность.

Конечно, мы вчера узнали об этой новости. Это не очень хорошо ни для него, ни для команды. Но Антон — это настоящий профессионал, хороший человек. Мы его поддержали и надеемся, что всё хорошо закончится.

Sergo81
сегодня в 11:24
Уже не так важно, как это произошло. Антона на поле, скорее всего, мы больше не увидим. Он и так не играл, а теперь точно не будет. Контракт то короткий, а кто продлевать будет?
blitz
сегодня в 11:04
Неожиданно. Давно ничего подобного не было.
lotsman
сегодня в 10:29
А в чём собственно его поддерживать? Антидопинговое агентство разрешило ему принимать участие в тренировках и соревнованиях. В чём ещё поддерживать? Моральную травму получил?)
112910415
сегодня в 09:58
обязательно всё закончится
Vahidlapsha
сегодня в 09:54
Позор допинг спортсменам, к Мудрику!
Bad Listener
сегодня в 09:51, ред.
Блин, да у Карседо золото, а не команда, куда не плюнь профессионалы и хорошие люди, должны золото брать с таким замечательным коллективом, нет теперь оправданий, ну кроме неуважения судей к Какахигао.

А Карседо этот прям звезда, постоянно какие то интервью, завтра финал пути регионов, а он про Заболотного рассказывает. Сразу видно на что главным образом ориентирована политика Лукойла. Для них эта ситуация ещё один повод напомнить о себе любимых, всё что не происходит всё идёт в топку рекламных эффектов.
