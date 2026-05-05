Глава РПЛ сообщил, куда отправится в последнем туре чемпионата

Президент Российской Премьер‑Лиги ( РПЛ ) сообщил, на какой матч отправится в заключительном туре чемпионата.

За два тура до конца сезона лидером турнирной таблицы является «Краснодар», набравший 63 очка. Действующие чемпионы страны опережают идущий вторым «Зенит» на один балл.

Куда повезёт трофей в последних двух турах Без Кубка победитель не останется. Если кого‑то интересует — я поеду туда, где будет играть команда, которая перед 30‑м туром будет на первом месте.

В следующем матче чемпионата «Краснодар» 11 мая в гостях встретится с московским «Динамо». «Зенит» 10-го числа дома примет «Сочи». В последнем туре команда Мурада Мусаева дома сыграет с «Оренбургом». Подопечные Сергея Семака на выезде встретятся с «Ростовом». Все матчи заключительного тура пройдут 17 мая.