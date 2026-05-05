Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Глава РПЛ сообщил, куда отправится в последнем туре чемпионата

сегодня, 09:58

Президент Российской Премьер‑Лиги (РПЛ) Александр Алаев сообщил, на какой матч отправится в заключительном туре чемпионата.

За два тура до конца сезона лидером турнирной таблицы является «Краснодар», набравший 63 очка. Действующие чемпионы страны опережают идущий вторым «Зенит» на один балл.

Куда повезёт трофей в последних двух турах

Без Кубка победитель не останется. Если кого‑то интересует — я поеду туда, где будет играть команда, которая перед 30‑м туром будет на первом месте.

В следующем матче чемпионата «Краснодар» 11 мая в гостях встретится с московским «Динамо». «Зенит» 10-го числа дома примет «Сочи». В последнем туре команда Мурада Мусаева дома сыграет с «Оренбургом». Подопечные Сергея Семака на выезде встретятся с «Ростовом». Все матчи заключительного тура пройдут 17 мая.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноМонтеса признали лучшим игроком месяца в «Локомотиве»
Вчера, 20:47
«Тун» стал чемпионом Швейцарии в первом сезоне после выхода в Суперлигу
03 мая
«Левски» стал чемпионом Болгарии и прервал 14-летнюю гегемонию «Лудогорца»
03 мая
«Порту» досрочно стал 31-кратным чемпионом Португалии
03 мая
Стали известны кандидаты на приз лучшему тренеру апреля в АПЛ
01 мая
ОфициальноАнглийская Премьер-Лига объявила претендентов на звание игрока месяца
01 мая
Все комментарии
8xp24rg5apw5
8xp24rg5apw5
сегодня в 11:34
Значит в Краснодар чинуша двинет
112910415
112910415
сегодня в 10:55
важно не перепутать )
Alex_67
Alex_67
сегодня в 10:46
Сейчас аутсайдер играет не хуже фаворита...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 