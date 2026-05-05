Главный тренер «Лацио» возмутился переносом дерби с «Ромой» на 12:30

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри на пресс-конференции высказался о времени начала римского дерби с «Ромой», которое состоится в 37-м туре чемпионата Италии 17 мая и начнётся в 12:30 по местному времени.
Игру перенесли с вечера на дневное время из-за финала теннисного турнира серии «Мастерс», который пройдёт в тот же день в комплексе «Форо Италико», прилегающем к «Стадио Олимпико».
Даты проведения (теннисного турнира) известны уже два года, и что финальные матчи должны проходить одновременно — тоже. Если тот, кто составляет календарь в лиге, этого не понимает, он должен немедленно уйти в отставку.
В начале сезона мы играли дерби при 37 градусах, а теперь заставляют нас играть его в мае в 12:30. Это оскорбление Рима, двух римских клубов, болельщиков, и кто-то должен за это ответить. Надеюсь, нас не заставят играть в это время. Тот, кто это предложил, должен уйти. Не буду давать интервью в знак протеста. Сяду на скамейку, а потом встану и уйду. Я бы хотел спросить лигу, почему они не поставили матч «Интер» — «Милан» на 12:30.