Главный тренер «Лацио» возмутился переносом дерби с «Ромой» на 12:30

Главный тренер «Лацио» на пресс-конференции высказался о времени начала римского дерби с «Ромой», которое состоится в 37-м туре чемпионата Италии 17 мая и начнётся в 12:30 по местному времени.

Игру перенесли с вечера на дневное время из-за финала теннисного турнира серии «Мастерс», который пройдёт в тот же день в комплексе «Форо Италико», прилегающем к «Стадио Олимпико».