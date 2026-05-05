На Эль Класико остались только билеты стоимостью от 1 750 евро

сегодня, 10:48
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал10.05.2026 в 22:00 Не начался

Обычные билеты на матч между «Барселоной» и «Реалом», в котором каталонской клуб может стать чемпионом Испании, распроданы.

В наличии остались только VIP-места, стоимость которых варьируются от 1 750 до 12 500 евро в зависимости от уровня комфорта. Самый дорогой вариант включает места в президентской ложе и зоне игроков с видом на туннель для футболистов.

В ходе реконструкции «Камп Ноу» президентская ложа была расширена со 147 до 296 мест, 50 из которых — VIP-места с неограниченным доступом в зону рядом с президентской ложей, где присутствовало множество известных личностей, включая представителей клуба, политиков, спортсменов и знаменитостей из различных областей.

Это будет первое «Класико» на «Камп Ноу» с 19 марта 2023 года, когда «Барса» после победы со счётом 2:1 увеличила отрыв от «Реала» до 12 очков за 12 туров до конца сезона.

Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:50
Разберут и эти, нужно только время...
Гость
