Рулевой «Спартака» отреагировал на отставку Челестини

Главный тренер московского «Спартака» прокомментировал отставку с должности главного тренера ЦСКА .

6 мая ЦСКА и «Спартак» встретятся в финале Пути регионов Кубка России, начало матча — в 20:00. «Армейцев» в качестве временного наставника выведет на игру Дмитрий Игдисамов.

Конечно, в футболе такое бывает, тренеров увольняют. К сожалению, это часть нашей профессии. Я знаю, что Челестини — хороший профессионал, хорошо работает.

Что касается изменений, то, наверное, какие‑то будут. Но в целом мы понимаем, что это за команда, какой набор футболистов. У них очень сильная команда, хорошие игроки собраны. Будем готовиться, стараться показать максимум, потому что это очень важная для нас цель, очень важный для нас матч.