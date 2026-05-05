Рулевой «Спартака» отреагировал на отставку Челестини

сегодня, 10:58
Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карседо прокомментировал отставку Фабио Челестини с должности главного тренера ЦСКА.

6 мая ЦСКА и «Спартак» встретятся в финале Пути регионов Кубка России, начало матча — в 20:00. «Армейцев» в качестве временного наставника выведет на игру Дмитрий Игдисамов.

Конечно, в футболе такое бывает, тренеров увольняют. К сожалению, это часть нашей профессии. Я знаю, что Челестини — хороший профессионал, хорошо работает.

Что касается изменений, то, наверное, какие‑то будут. Но в целом мы понимаем, что это за команда, какой набор футболистов. У них очень сильная команда, хорошие игроки собраны. Будем готовиться, стараться показать максимум, потому что это очень важная для нас цель, очень важный для нас матч.

Защитник «красно-белых» Александер Джику добавил:

Мы обсудили с главным тренером сложившуюся ситуацию. Но мы будем играть от себя. У меня в карьере были подобные ситуации, когда тренер уходил сам или его увольняли. В том числе подобное мы прошли с Деяном Станковичем. В любом случае каждый бьётся за себя, за команду. Уверен, что ЦСКА подойдёт в полной боевой готовности к этой игре. И мы соответственно тоже.

Bad Listener
сегодня в 11:38, ред.
На сайте появилось много заголовков с рулевыми, никак нового сотрудника взяли)

Блин, все у Карседо хорошие, вот почему проигрываем, мало того что свои хорошие, так другие тоже хорошие просто. Типичные речи прокладки для журналистов. Когда уже к нам не бота телеграмского завезут, а рулевого нормального со своим мнением, а не мнением политкорректности пресс-службы Лукойла? Мне кажется его пореди ночи разбуди с камерой и микрофоном и про кого угодно спроси, хоть про серийного убийцу, он сразу запоёт "гуд, гуд, вэри гуд". Можно не спрашивать, взять его одну речь и к слову хороший имена подставлять. За что зарплату платят? Запишите его эти "вэри гуд" один раз на диктофон и увольняйте, как вопросы пойдут просто включайте. Он и на тренировках наверное тоже самое рассказывает, Умяров бьёт из убойной позиции корявым полуударом мимо ворот - гуд, гуд, вэри гуд. Печально что журналисты бездумно хавают вот эту фигню, все похоже тупо отрабатывают контракты.
VeniaminS
сегодня в 11:23
Надо просто готовиться к матчу !
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:22
Удачи Дмитрию 6 мая.
oFANATo
сегодня в 11:06
Заволновались в стане КБ.
Гость
