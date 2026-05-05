Левников рассудит «Спартак» и ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России

Российский футбольный союз объявил о назначении арбитров и инспекторов на финал Пути регионов и ответный матч финала Пути РПЛ Кубка России сезона 2025/26.
6 мая (среда)
«Спартак» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников
Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Сергей Карасёв; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Зуев.
7 мая (четверг)
«Краснодар» – «Динамо» Москва: судья – Артём Чистяков
Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Александр Гвардис.