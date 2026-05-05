Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Кубок 2025/2026

Левников рассудит «Спартак» и ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России

сегодня, 11:37

Российский футбольный союз объявил о назначении арбитров и инспекторов на финал Пути регионов и ответный матч финала Пути РПЛ Кубка России сезона 2025/26.

6 мая (среда)

«Спартак» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Сергей Карасёв; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Зуев.

7 мая (четверг)

«Краснодар» – «Динамо» Москва: судья – Артём Чистяков

Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Александр Гвардис.

Подписывайся в ВК
Все новости
Глава РПЛ об отмене гола Кордобы: «На мой взгляд, это спорный момент»
03 мая
Кахигао: «Я не верю, что арбитр уважал нас в матче с „Крыльями Советов“»
01 мая
ОфициальноЭСК: Арбитр правильно назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Локо»
01 мая
Унаи Эмери раскритиковал работу VAR после поражения от «Ноттингема»
01 мая
ОфициальноСтало известно, кто рассудит матчи 28-го тура РПЛ
30 апреля
Артета об отменённом пенальти: «Очень расстроен. Был явный контакт»
30 апреля
Сортировать
Все комментарии
derrik2000
derrik2000 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 15:04
"Галактионов может стать тренером ЦСКА: специалист презентовал представителям ЦСКА свою концепцию развития команды. Лоббистам Галактионова удалось выгодно продать своего кандидата человеку, который финансово поддерживает ЦСКА в условиях санкционных проблем. Высока вероятность, что Галактионов станет главным тренером ЦСКА. В «Локомотиве» об этом раскладе, знают и менеджмент, и футболисты (Нежурналист Иванов)"
lotsman
lotsman ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 14:19
Нужна. И скорее всего они постараются её осуществить, если не захотят сосредаточиться на бронзе. Они могут взять бронзу. Хотя Спартак, если заведётся как следует, может взять и бронзу и кубки.
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 14:08
Спартаку разве не нужна такая же схема по подобным причинам?)...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 13:58
Там главный на ВАР с рыбной фамилией
Comentarios
Comentarios ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 13:55
Врагу не сдается наш гордый варяг
lotsman
lotsman
сегодня в 13:51, ред.
ЦСКА сейчас надо приложить все силы для победы в этом матче, чтобы 24 мая постараться выиграть Кубок России. И если потом выигать Супер Кубок, то можно говорить что сезон не провальный. Только если Спартак позволит осуществиться этому.)
Freche
Freche
сегодня в 13:28
Две столичные команды в финале Пути регионов. Умом Россию не понять.
Futurista
Futurista ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 13:17, ред.
Поздно...примета уже сработает)...и да....поставлю на ЦСКА)...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 13:11
Удачи Динамо и ЦСКА.
blitz
blitz
сегодня в 12:50, ред.
Обе команды без тренеров, результат 6 мая непредсказуем.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 12:30
Поставлю на Спартак ну вы поняли зачем
112910415
112910415
сегодня в 12:19
не справится Левников ..
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:06, ред.
Мы уже смотрим кто на ВАР, судьи в поле у нас бесхребетные, ни разу не остались при своём решении после просмотра видео, даже когда оно очевидно верно и надо ВАРовцам дать втык за то что зовут к экрану без явных и очевидных ошибок судьи.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 