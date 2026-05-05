Мойес заявил, что «Эвертон» не должен был давать «Сити» шанса на камбэк

сегодня, 12:33

«Эвертон» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (3:3) в матче 35-го тура АПЛ .

На 81-й минуте «ириски» повели со счётом 3:1, однако гости смогли отыграться. Эрлинг Холанд на 83-й сократил отставание МС в счёте, а Жереми Доку на 90+7-й восстановил равенство на табло, оформив дубль.

Главный тренер «Эвертона» заявил, что его команда не должна была давать сопернику ни единого шанса на камбэк после того, как ливерпульцы повели 3:1. Шотландский специалист похвалил игру своих подопечных во втором тайме, а также считает, что при счёте 3:2 не был назначен пенальти, когда полузащитник был сбит в штрафной площади в борьбе с после углового.