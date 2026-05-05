Мойес заявил, что «Эвертон» не должен был давать «Сити» шанса на камбэк

«Эвертон» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (3:3) в матче 35-го тура АПЛ.
На 81-й минуте «ириски» повели со счётом 3:1, однако гости смогли отыграться. Эрлинг Холанд на 83-й сократил отставание МС в счёте, а Жереми Доку на 90+7-й восстановил равенство на табло, оформив дубль.
Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес заявил, что его команда не должна была давать сопернику ни единого шанса на камбэк после того, как ливерпульцы повели 3:1. Шотландский специалист похвалил игру своих подопечных во втором тайме, а также считает, что при счёте 3:2 не был назначен пенальти, когда полузащитник Мерлин Рёль был сбит в штрафной площади в борьбе с Бернарду Силвой после углового.
Эвертон должен был побеждать, я удивляюсь энергии, с которой они бьются в каждом матче на победу, в таблице рядом с Челси, а воля к победе сильнее в 10 раз.