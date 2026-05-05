В Английской футбольной лиге впервые вручили «Красную бутсу»

1777975147

сегодня, 12:59

из «Суонси Сити» и из «Лейтон Ориент» стали первыми обладателями «Красной бутсы».

Новый приз вручается лучшему бомбардиру во всех трёх дивизионах Английской футбольной лиги (EFL) в течение сезона.

Оба нападающих завершили кампанию с одинаковым количеством голов — 23. Випотник забил их в 44 матчах, а Баллар – за 40. Оба также получили «Золотую бутсу» своих лиг.

При этом голы игроков приобретают ещё большее значение: Sky Bet жертвует 50 тысяч фунтов стерлингов за каждый гол, забитый обладателем «Красной бутсы», в пользу Британского кардиологического фонда (BHF).