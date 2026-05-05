В Английской футбольной лиге впервые вручили «Красную бутсу»

сегодня, 12:59

Жан Випотник из «Суонси Сити» и Доминик Баллар из «Лейтон Ориент» стали первыми обладателями «Красной бутсы».

Новый приз вручается лучшему бомбардиру во всех трёх дивизионах Английской футбольной лиги (EFL) в течение сезона.

Оба нападающих завершили кампанию с одинаковым количеством голов — 23. Випотник забил их в 44 матчах, а Баллар – за 40. Оба также получили «Золотую бутсу» своих лиг.

При этом голы игроков приобретают ещё большее значение: Sky Bet жертвует 50 тысяч фунтов стерлингов за каждый гол, забитый обладателем «Красной бутсы», в пользу Британского кардиологического фонда (BHF).

Alex_67
сегодня в 14:12
Забавные события у них происходят. Да и вообще болельщикам такие вещи очень нравятся. Многие футбольные клубы созданы ещё в 19 веке — такие есть во всех дивизионах. У каждого есть своя история, свои поклонники — не могу себе представить английский клуб, у которого нет болельщиков... Самый старый футбольный турнир в мире это Кубок Англии, участвовать в нём большая честь, там почти нет проходных матчей. Периодически клубы низших дивизионов дарят громкие сенсации, выбивают из борьбы лидеров мирового футбола. По самоотдаче у английских команд мало конкурентов. Английский футбол заслуживает уважения.
112910415
сегодня в 13:21
забавно и полезно !
