Тренер «Лейтон Ориент» заявил, что игроки потратили впустую год его работы

сегодня, 13:25
Лейтон ОриентЛоготип футбольный клуб Лейтон Ориент2 : 2Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон АльбионМатч завершен

Главный тренер «Лейтон Ориент» Ричи Уэлленс резко раскритиковал своих игроков после заключительного матча сезона.

Команда избежала вылета из Лиги Один, сыграв вничью 2:2 с «Бертон Альбион».

В прошлом я несколько раз критиковал наших болельщиков. Сейчас я за это извиняюсь. Расскажу вам, почему я это делал.

У нас слабая команда — действительно очень слабая, понимаете? И когда наши болельщики критикуют игроков, я стараюсь защитить их от критики. Поэтому выхожу и говорю, что атмосфера была не очень хорошая, а потом на меня набрасываются болельщики.

Я не считаю, что моя защита их или риск разрушить отношения с группой болельщиков, с которыми у меня невероятные отношения, того стоят. Неделя за неделей — особенно последние шесть-семь — им подают полную чушь.

Слишком много игроков потратили впустую 10 месяцев своей карьеры и моё время. Один год моей тренерской работы был потрачен впустую игроками.

И они также зря потратили время болельщиков. Не дали им достаточно поводов, чтобы прийти на стадион. В этом футбольном клубе недостаточно людей с менталитетом, необходимым для победы.

Уэлленс раскритиковал своих футболистов за то, что они играли на ничью против «Бертона» на заключительном отрезке встречи, зная, что их соперники по борьбе за выживание — «Эксетер», проигрывают «Брэдфорду», а затем праздновали на поле после подтверждения того, что остались в третьем дивизионе:

Похлопайте болельщикам, потому что они это заслужили. Они платили деньги весь сезон, чтобы приходить и смотреть наши домашние и выездные матчи, и они заслуживают аплодисментов.

Но потом не празднуйте со своими семьями. Уходите с поля, это был постыдный сезон.

9qsa3e6vxvjy
сегодня в 13:52
Зато хоть 10 месяцев вообще не пошли на смарку.
Гость
