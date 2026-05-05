Тренер «Лейтон Ориент» заявил, что игроки потратили впустую год его работы

Главный тренер «Лейтон Ориент» резко раскритиковал своих игроков после заключительного матча сезона.

Команда избежала вылета из Лиги Один, сыграв вничью 2:2 с «Бертон Альбион».

В прошлом я несколько раз критиковал наших болельщиков. Сейчас я за это извиняюсь. Расскажу вам, почему я это делал.

У нас слабая команда — действительно очень слабая, понимаете? И когда наши болельщики критикуют игроков, я стараюсь защитить их от критики. Поэтому выхожу и говорю, что атмосфера была не очень хорошая, а потом на меня набрасываются болельщики.

Я не считаю, что моя защита их или риск разрушить отношения с группой болельщиков, с которыми у меня невероятные отношения, того стоят. Неделя за неделей — особенно последние шесть-семь — им подают полную чушь.

Слишком много игроков потратили впустую 10 месяцев своей карьеры и моё время. Один год моей тренерской работы был потрачен впустую игроками.

И они также зря потратили время болельщиков. Не дали им достаточно поводов, чтобы прийти на стадион. В этом футбольном клубе недостаточно людей с менталитетом, необходимым для победы.