Получивший травму головы хавбек «Челси» Дерри поблагодарил за поддержку

1777977550

сегодня, 13:39

Полузащитник «Челси» поблагодарил за поддержку после матча 35-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест».

18-летний хавбек дебютировал в чемпионате Англии, выйдя в стартовом составе. Однако в конце первой половины поединка он получил травму. Хавбек вступил в борьбу с защитником соперника Заком Абботтом в штрафной площади, но они столкнулись головами. Лондонцы заработали пенальти, но сразу же возникла обеспокоенность за 18-летнего футболиста.

Дерри на протяжении более десяти минут оказывали медицинскую помощь, прежде чем его унесли с поля на носилках. Джесси доставили в больницу в качестве меры предосторожности, при этом он находился в сознании, разговаривал и проходил профилактические обследования.