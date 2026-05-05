Получивший травму головы хавбек «Челси» Дерри поблагодарил за поддержку

сегодня, 13:39
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 3Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

Полузащитник «Челси» Джесси Дерри поблагодарил за поддержку после матча 35-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест».

18-летний хавбек дебютировал в чемпионате Англии, выйдя в стартовом составе. Однако в конце первой половины поединка он получил травму. Хавбек вступил в борьбу с защитником соперника Заком Абботтом в штрафной площади, но они столкнулись головами. Лондонцы заработали пенальти, но сразу же возникла обеспокоенность за 18-летнего футболиста.

Дерри на протяжении более десяти минут оказывали медицинскую помощь, прежде чем его унесли с поля на носилках. Джесси доставили в больницу в качестве меры предосторожности, при этом он находился в сознании, разговаривал и проходил профилактические обследования.

Моя мечта сбылась – дебютировать в АПЛ на «Стэмфорд Бридж».

Хочу поблагодарить весь медицинский персонал «Челси», всех сотрудников больницы Святой Марии, моих товарищей по команде и всех болельщиков за их огромную поддержку.

С нетерпением жду возможности снова играть перед всеми вами в ближайшее время.

Перевод с Твиттер ФК «Челси» Фото: Соцсети Джесси Дерри
8am8r3waja6h
сегодня в 13:53
Дебют получился ну очень неудачным.
