Тренер «Челси» назвал неприемлемыми первые 15 минут матча с «Ноттингемом»

сегодня, 13:59
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 3Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн прокомментировал поражение от «Ноттингем Форест» (1:3) в матче 35-го тура АПЛ.

Я думаю, что первые пятнадцать минут были далеки от того уровня, который требовался. То, как были пропущены два гола, действительно сбило нас с толку и поставило перед нами сложную задачу. На этом уровне так нельзя, особенно против команды, которая борется за выживание.

Поэтому, на мой взгляд, это то, над чем нам нужно поработать и что нужно исправить.

О первом пропущенном голе

Это была ситуация три против одного у дальней штанги. Мы знаем, что они любят делать навесы на дальнюю штангу. Знаем, что их «девятка» любит смещаться к дальней штанге, и нам следует лучше защищаться в таких ситуациях. Так что это было действительно разочаровывающе, поскольку считаю, что мы отлично справились с такой ситуацией в матче с «Лидсом» на «Уэмбли».

Не думаю, что мы достаточно хорошо оправились после этого момента. Когда пришли в себя, у нас были моменты: Энцо попал в штангу, Коул не реализовал пенальти, а гол Жоао отменили из-за офсайда.

Когда начинаешь так плохо, нужны моменты, которые сложатся в твою пользу, чтобы дать шанс вернуться в игру. Но в конечном итоге, первые пятнадцать минут были неприемлемыми.

пират Елизаветы
сегодня в 14:37
Челси сейчас команда без внутреннего стержня.
получили оплеуху в первом тайме, разваливается и уже не может собраться.
в общем, команда в глубокой депрессии.
Мегалодон
Мегалодон ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 14:28, ред.
Шоу, идентичное гладиаторам в древнем Риме. Культура развлечений для плебеев перешла оттуда. Отвлечение от проблем политики, жизни, экономики, только поэтому в НБА и ФИФА такие расходы + реклама.
В феодализме нет ни одной стороны жизни вне политики, потому что жизнь - это политика элиты "хлеба и зрелищ". Римляне и греки были проще, они проводили развлечения в периоды кризистов не скрывая цели "отвлечь", Сенаторы Рима раскидывали деньги на улицах во время выборов. Сейчас придумана схема якобы "вы сами живете вне тоталитарной власти императора", хотя ничего в реальности не изменилось. Экономия на плебеях и насмешка над ними - они не нужны на выборах.
CCCP1922
сегодня в 14:15
Вообще не понимаю, за что игроки получают деньги...
Гость
