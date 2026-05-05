Тренер «Челси» назвал неприемлемыми первые 15 минут матча с «Ноттингемом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн прокомментировал поражение от «Ноттингем Форест» (1:3) в матче 35-го тура АПЛ .

Я думаю, что первые пятнадцать минут были далеки от того уровня, который требовался. То, как были пропущены два гола, действительно сбило нас с толку и поставило перед нами сложную задачу. На этом уровне так нельзя, особенно против команды, которая борется за выживание.

Поэтому, на мой взгляд, это то, над чем нам нужно поработать и что нужно исправить.

О первом пропущенном голе

Это была ситуация три против одного у дальней штанги. Мы знаем, что они любят делать навесы на дальнюю штангу. Знаем, что их «девятка» любит смещаться к дальней штанге, и нам следует лучше защищаться в таких ситуациях. Так что это было действительно разочаровывающе, поскольку считаю, что мы отлично справились с такой ситуацией в матче с «Лидсом» на «Уэмбли».

Не думаю, что мы достаточно хорошо оправились после этого момента. Когда пришли в себя, у нас были моменты: Энцо попал в штангу, Коул не реализовал пенальти, а гол Жоао отменили из-за офсайда.

Когда начинаешь так плохо, нужны моменты, которые сложатся в твою пользу, чтобы дать шанс вернуться в игру. Но в конечном итоге, первые пятнадцать минут были неприемлемыми.