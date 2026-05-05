Бывший рулевой «Боруссии» Терзич возглавит «Атлетик»

сегодня, 14:20

Новым главным тренером «Атлетика» из Бильбао будет назначен Эдин Терзич.

Немецкого специалиста официально представят в начале следующего сезона. Контракт будет рассчитан до 30 июня 2028 года.

Терзич дважды возглавлял дортмундскую «Боруссию», с которой победил в Кубке Германии в 2021 году и едва не выиграл титул чемпиона Бундеслиги в 2023-м. Под его руководством дортмундцы также вышли в финал Лиги чемпионов-2023/24.

Эдин сменит на посту Эрнесто Вальверде, работающего с командой с лета 2022-го.

Capral
сегодня в 14:50, ред.
Терзич- очень грамотный рулевой, а его 1-й тайм в финале ЛЧ против Реала- вообще можно считать фантастическим!!! Тренер умеющий выстраивать вертикаль всех линий, великолепно читающий соперника, и практически не допускающий нарушения игровой дисциплины. Возможно, футбол Терзича не всем импонирует- несколько суховатый и предсказуемый, традиционно немецкий, но этот футбол может добиваться результата... Тем более, Бетис- команда не претендующая на гегемонии в испанском футболе, на мой взгляд, только приобретет от приглашения Терзича...........................................
Удачи Бетису и его тренеру!!!!!!! С удовольствием понаблюдаю за его работой!!!
p.s.И сейчас считаю, и это было доказано отсутствием результатов, увольнение Терзича из Боруссии, и приглашение турка.
Али Самаркандский
сегодня в 14:30
Вперёд к Победам!!! Удачи.
