Бывший рулевой «Боруссии» Терзич возглавит «Атлетик»

сегодня, 14:20

Новым главным тренером «Атлетика» из Бильбао будет назначен .

Немецкого специалиста официально представят в начале следующего сезона. Контракт будет рассчитан до 30 июня 2028 года.

Терзич дважды возглавлял дортмундскую «Боруссию», с которой победил в Кубке Германии в 2021 году и едва не выиграл титул чемпиона Бундеслиги в 2023-м. Под его руководством дортмундцы также вышли в финал Лиги чемпионов-2023/24.

Эдин сменит на посту Эрнесто Вальверде, работающего с командой с лета 2022-го.