Бывший рулевой «Боруссии» Терзич возглавит «Атлетик»

Новым главным тренером «Атлетика» из Бильбао будет назначен Эдин Терзич.
Немецкого специалиста официально представят в начале следующего сезона. Контракт будет рассчитан до 30 июня 2028 года.
Терзич дважды возглавлял дортмундскую «Боруссию», с которой победил в Кубке Германии в 2021 году и едва не выиграл титул чемпиона Бундеслиги в 2023-м. Под его руководством дортмундцы также вышли в финал Лиги чемпионов-2023/24.
Эдин сменит на посту Эрнесто Вальверде, работающего с командой с лета 2022-го.
Удачи Бетису и его тренеру!!!!!!! С удовольствием понаблюдаю за его работой!!!
p.s.И сейчас считаю, и это было доказано отсутствием результатов, увольнение Терзича из Боруссии, и приглашение турка.