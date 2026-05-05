Симеоне пошутил, что «Атлетико» сменил отель в Лондоне из-за цены

сегодня, 15:33
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико22:00 Не начался

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне с юмором ответил на вопрос о причинах смены отеля перед ответным полуфинальным матчем Лиги чемпионов с «Арсеналом».

Перед октябрьской игрой в Англии на общем этапе, которую испанский клуб крупно проиграл 0:4, мадридцы остановились в четырехзвёздочном отеле Marriott в Риджентс-парке. В этот раз же было решено заселиться в пятизвёздочном отеле Courthouse в Шордиче, на востоке Лондона.

Сообщалось, что Симеоне распорядился об этом переезде, чтобы избежать потенциальной неудачи в виде разгромного поражения, как было осенью. Однако когда его спросили об решении, аргентинец с ухмылкой сказал:

Отель был дешевле. Вот почему мы сменили его.

