Отели в городах, принимающих ЧМ, столкнулись с низким спросом на проживание

сегодня, 15:59

Согласно новым данным, опубликованным в понедельник Американской ассоциацией отелей и гостиниц (AHLA), большинство отелей в 11 городах США, которые будут принимать чемпионат мира 2026 года, сообщают о крайне низком спросе на проживание во время турнира.

AHLA, представляющая более 30 тысяч объектов недвижимости по всей стране, провела опрос среди своих членов в городах-организаторах мундиаля, и почти 80 % респондентов сообщили, что количество бронирований «ниже первоначальных прогнозов» на время проведения ЧМ, который пройдёт с 11 июня по 19 июля.

Отчет, как сообщил представитель AHLA, указывает на то, что текущие показатели очень слабые по сравнению с ожиданиями самих отелей.

Перевод с nytimes.com Фото: Kareem Black
Фил Кио
сегодня в 16:21
А никто из отельеров не хочет озвучить стоимость проживания за сутки? Даже представить трудно, зная стоимость билетов на матчи.
