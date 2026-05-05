Отели в городах, принимающих ЧМ, столкнулись с низким спросом на проживание

сегодня, 15:59

Согласно новым данным, опубликованным в понедельник Американской ассоциацией отелей и гостиниц (AHLA), большинство отелей в 11 городах США , которые будут принимать чемпионат мира 2026 года, сообщают о крайне низком спросе на проживание во время турнира.

AHLA, представляющая более 30 тысяч объектов недвижимости по всей стране, провела опрос среди своих членов в городах-организаторах мундиаля, и почти 80 % респондентов сообщили, что количество бронирований «ниже первоначальных прогнозов» на время проведения ЧМ , который пройдёт с 11 июня по 19 июля.

Отчет, как сообщил представитель AHLA, указывает на то, что текущие показатели очень слабые по сравнению с ожиданиями самих отелей.