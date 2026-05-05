Окружение Мбаппе сделало заявление по ситуации с игроком

Окружение нападающего «Реала» Килиана Мбаппе выступило с официальным заявлением о ситуации вокруг игрока.
Ранее появилась информация о том, что в мадридском клубе недовольны излишней публичностью личного характера со стороны футболиста в непростой для команды период, несмотря на предоставленные выходные. Француз отправился в Италию со своей партнёршей Эстер Экспозито на прошлой неделе, в то время как его товарищи по команде готовились к матчу Ла Лиги с «Эспаньолом».
Сообщалось, что действие форварда вызвало резкую реакцию не только со стороны болельщиков мадридской команды, но и в клубе, и, по некоторым данным, внутри коллектива оказались крайне недовольны игроком.
Мбаппе, со своей стороны, хранил молчание на протяжении всего этого времени. Однако теперь его команда отреагировала, её заявление приводит инсайдер Фабрицио Романо:
Часть критики основана на чрезмерной интерпретации элементов, связанных с периодом восстановления, строго контролируемым клубом.
Высказывались предположения, что Мбаппе решил переключить своё внимание на чемпионат мира после вылета «Реала» из Лиги чемпионов. Однако в заявлении подчёркивается преданность француза «Реалу»:
Это не соответствует действительности в отношении самоотдачи и работы, которую Килиан ежедневно выполняет на благо команды.
По слухам, в «Реале» сейчас царит напряжённость. Как сообщается, Мбаппе вступил в ожесточённую перепалку с одним из сотрудников тренерского штаба Альваро Арбелоа во время тренировки.
