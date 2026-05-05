Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Испания. Примера 2025/2026

Окружение Мбаппе сделало заявление по ситуации с игроком

сегодня, 16:34

Окружение нападающего «Реала» Килиана Мбаппе выступило с официальным заявлением о ситуации вокруг игрока.

Ранее появилась информация о том, что в мадридском клубе недовольны излишней публичностью личного характера со стороны футболиста в непростой для команды период, несмотря на предоставленные выходные. Француз отправился в Италию со своей партнёршей Эстер Экспозито на прошлой неделе, в то время как его товарищи по команде готовились к матчу Ла Лиги с «Эспаньолом».

Сообщалось, что действие форварда вызвало резкую реакцию не только со стороны болельщиков мадридской команды, но и в клубе, и, по некоторым данным, внутри коллектива оказались крайне недовольны игроком.

Мбаппе, со своей стороны, хранил молчание на протяжении всего этого времени. Однако теперь его команда отреагировала, её заявление приводит инсайдер Фабрицио Романо:

Часть критики основана на чрезмерной интерпретации элементов, связанных с периодом восстановления, строго контролируемым клубом.

Высказывались предположения, что Мбаппе решил переключить своё внимание на чемпионат мира после вылета «Реала» из Лиги чемпионов. Однако в заявлении подчёркивается преданность француза «Реалу»:

Это не соответствует действительности в отношении самоотдачи и работы, которую Килиан ежедневно выполняет на благо команды.

По слухам, в «Реале» сейчас царит напряжённость. Как сообщается, Мбаппе вступил в ожесточённую перепалку с одним из сотрудников тренерского штаба Альваро Арбелоа во время тренировки.

Подписывайся в ВК
Все новости
Реал  Мбаппе Килиан  Романо Фабрицио
Перевод с fr.sports.yahoo.com Фото: Соцсети Килиана Мбаппе
В руководстве «Реала» недовольны поведением Мбаппе во время отпуска
Вчера, 13:52
На тренировке «Сантоса» произошёл конфликт между Неймаром и сыном Робиньо
Вчера, 08:36
Игроки «Реала» недовольны регулярными поездками Мбаппе за границу
03 мая
Пропивает свой талант. Что случилось с Джеком Грилишем
02 маяЕвгений Петров в блоге Дно пробитоКомментарии7
СлухиСебальос покинет «Реал» из-за конфликта с Арбелоа
01 мая
На конгрессе ФИФА сорвалось примирение ассоциаций Палестины и Израиля
01 мая
Сортировать
Все комментарии
shur
shur ответ aawna3zssnpt (раскрыть)
сегодня в 18:55
...Кому то в поле жарко,
Кому то жарить на плите не лень!
Мангал Кильяну по душе однако!
И жарит свою курицу весь день!!!
37wqzfw42by3
37wqzfw42by3
сегодня в 18:28
Реалу осталось доиграть сезон, нигде ему ничего не светит, дайте погнать резерву
aawna3zssnpt
aawna3zssnpt
сегодня в 18:18
Жарит подругу и восстанавливается.
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 17:33
Как Макгрегор со своей свитой - охранники, операторы, PR менеджеры, имиджмейкеры, пресс-служба...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 16:42
Интересно у них там соглашение о неразглашении коммерческой тайны ещё не заставляют подписывать?)
112910415
112910415
сегодня в 16:39
это только начало ...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 16:34
Это его личное дело !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 