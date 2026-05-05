Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Стало известно, когда Дзюба вернётся на поле после травмы

сегодня, 17:37

Спортивный врач Никита Карлицкий высказался о травме нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, который получил повреждение задней поверхности бедра в матче 28-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

У задней поверхности бедра есть несколько мышц, и они восстанавливаются по‑разному. Учитывая вес и размер, а именно рост футболиста, для Дзюбы такая травма — это тяжелая задачка. Естественно, клубы РПЛ используют методику, которая позволяет ускорить время восстановления. Тут вопрос не сколько заживления травмы, а реадаптации. Если речь идет о полусухожильной или сухожильной мышце, которая отвечает за рывок, то восстановление займет больше времени по сравнению с другими головками. Дальше всё зависит от степени разрыва, у которого очень жесткая система градации. Если речь идет о небольшом повреждении, то 10-12 дней. Если речь идет о жестком повреждении — это уже несколько месяцев.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноДзюба получил мышечное повреждение во встрече с «Краснодаром»
Вчера, 19:28
ОфициальноИльзат Ахметов выписан из больницы
Вчера, 17:55
ОфициальноНападающий «Локомотива» Комличенко из-за травмы выбыл до конца сезона
03 мая
Ильзат Ахметов: «Слава Богу, у меня всё хорошо»
02 мая
Ахметов чувствует себя лучше, но пару дней пробудет в больнице
02 мая
Агент Комличенко сообщил, что мениск и крестообразная связка игрока целы
02 мая
Все комментарии
tdqp8ne339e4
tdqp8ne339e4
сегодня в 18:16
Короче, в следующем сезоне
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 