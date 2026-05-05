Стало известно, когда Дзюба вернётся на поле после травмы

Спортивный врач Никита Карлицкий высказался о травме нападающего «Акрона» , который получил повреждение задней поверхности бедра в матче 28-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

У задней поверхности бедра есть несколько мышц, и они восстанавливаются по‑разному. Учитывая вес и размер, а именно рост футболиста, для Дзюбы такая травма — это тяжелая задачка. Естественно, клубы РПЛ используют методику, которая позволяет ускорить время восстановления. Тут вопрос не сколько заживления травмы, а реадаптации. Если речь идет о полусухожильной или сухожильной мышце, которая отвечает за рывок, то восстановление займет больше времени по сравнению с другими головками. Дальше всё зависит от степени разрыва, у которого очень жесткая система градации. Если речь идет о небольшом повреждении, то 10-12 дней. Если речь идет о жестком повреждении — это уже несколько месяцев.