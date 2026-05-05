Карседо считает «Спартак» самым популярным клубом Восточной Европы

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо ответил на вопрос, согласен ли он с мнением о том, что «красно-белые» являются самым популярным клубом Восточной Европы.
Конечно, конечно, соглашусь! Мы знали о «Спартаке» очень давно, ещё когда были в Испании. Мне посчастливилось поработать в разных европейских странах, в разных клубах, и везде знают о «Спартаке». Это большой клуб с большой армией болельщиков.
Мы все помним выступления «Спартака» в Лиге чемпионов, победы над грандами футбола. Могу сказать, что нам посчастливилось быть здесь. Мы действительно очень рады, что представляем такой большой клуб с самыми лучшими болельщиками. И мы должны дать им трофеи, победы.
От себя добавлю. В далеком 1978г., купил справочник-календарь-1978, футбол СССР. Так вот, там, Ю.Ваньят написал, что возвращение Спартака в вышку- приветствовала вся Страна!!! Действительно- самый Популярный Клуб, Великой Страны!!!