Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Карседо считает «Спартак» самым популярным клубом Восточной Европы

сегодня, 18:49

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо ответил на вопрос, согласен ли он с мнением о том, что «красно-белые» являются самым популярным клубом Восточной Европы.

Конечно, конечно, соглашусь! Мы знали о «Спартаке» очень давно, ещё когда были в Испании. Мне посчастливилось поработать в разных европейских странах, в разных клубах, и везде знают о «Спартаке». Это большой клуб с большой армией болельщиков.

Мы все помним выступления «Спартака» в Лиге чемпионов, победы над грандами футбола. Могу сказать, что нам посчастливилось быть здесь. Мы действительно очень рады, что представляем такой большой клуб с самыми лучшими болельщиками. И мы должны дать им трофеи, победы.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноГендиректор ЦСКА Бабаев высказался об уходе Челестини
Вчера, 14:54
ОфициальноФабио Челестини обратился к болельщикам после ухода из ЦСКА
Вчера, 13:58
Акинфеев прокомментировал уход Челестини из ЦСКА
Вчера, 13:29
Юран: «Иностранные тренеры не готовы к нашей зимней паузе»
Вчера, 13:10
Карпукас: «Бускетс был моим любимым футболистом с детства»
Вчера, 12:43
Губерниев: «Назначение Челестини лишило ЦСКА шансов на чемпионство»
Вчера, 12:29
Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 19:49
Прав, Анатолий Кандауров.
От себя добавлю. В далеком 1978г., купил справочник-календарь-1978, футбол СССР. Так вот, там, Ю.Ваньят написал, что возвращение Спартака в вышку- приветствовала вся Страна!!! Действительно- самый Популярный Клуб, Великой Страны!!!
lazzioll
lazzioll
сегодня в 19:16
ну тут сыграет роль то что РФ больше по населению чем все страны восточной Европы вместе взятые, и плюс за Спартак реально процентов 40 любителей футбола по всей стране. так то в своих странах популярны и Шахта и Легия и Црвена Зыезда и Динамо Загреб и Спарта, но у них у всех населения в общем жителей по миллионов 15-20 не говоря уж о фанатах футбола.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:04
Нам до Восточной Европы особого дела нет. Но то, что Спартак самый популярный клуб в моей стране -РФ, для меня гораздо важнее. А это бесспорно! КБ армия самая многочисленная.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 