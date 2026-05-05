Игорь Дмитриев подписал новый контракт со «Спартаком»

сегодня, 19:11

Пресс-служба «Спартака» объявила о продлении контракта с полузащитником Игорем Дмитриевым.

Новое соглашение игрока рассчитано до лета 2030 года. Также футболист прокомментировал заключение новой сделки.

Хочу поблагодарить игроков, тренерский штаб, персонал клуба и всех болельщиков за то, как приняли меня в «Спартаке», — сказал Дмитриев. — Ощущаю, что стал здесь по-настоящему своим. И для меня огромная честь подписать новый контракт, ведь это говорит о том, что клуб в меня верит. Я счастлив. Сделаю все, чтобы с каждым днем становиться лучше и приносить максимум пользы «Спартаку»! Пользуясь случаем, хочу попросить болельщиков поддержать нас на финише сезона в решающих матчах. А мы, в свою очередь, отдадим все силы, чтобы их порадовать.
Все комментарии
vt9q6396barx
сегодня в 19:58
Думаю что руководство приняло правильное решение...
Константин Белых
сегодня в 19:54
Ценный кадр. На фланге гораздо полезней и Рябчука и Бонгонды. Его агрессия и настырность радует. Еще физухи ему добавить чтоб на весь матч хватило бы и норм.
Владимир_Спартак
сегодня в 19:48
Как болельщик Спартака одобряю этот контракт...
particular
сегодня в 19:42
Не сказать, что прямо-таки открытие, но своей зрелой игрой оправдал доверие в ряде поединков... Хороший контракт...
shur
сегодня в 19:21
...завтра обгадится, никакого 2030 - ого!! Ребятушки, построже с
полными тёзками,там такие люди стоят,ух....!!!!
Гость
