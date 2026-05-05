Компани: «„Бавария“ сделает всё, чтобы победить ПСЖ»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился мнением о предстоящем ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против ПСЖ.
Стоит ли болельщикам ждать такой же игры, как на прошлой неделе? Это всегда зависит от обеих команд. Если кто-то решит отойти назад и больше обороняться, в матче могут возникнуть спокойные фазы. В противном случае — нет. Трудно представить, что какая-то из команд изменит принципам, которые и позволили им зайти так далеко. Мы играем дома, хотим победить и сделаем все для достижения этой цели.
Я спокоен. Стараюсь не позволять эмоциям от игры брать верх раньше времени. Уже думаю, что сказать, чтобы еще раз мотивировать команду. Наша цель — побеждать в матчах. Вот в чем суть, а не в философских рассуждениях. У нас много побед, у ПСЖ — тоже. Если побеждаем, не пропустив, — здорово. Но главное — просто победить. Мы в этом прагматичны.
"Будем стараться", как говорил В.В.Лобановский!!!)))
Но завтра у Компани своё Ватерлоо. Компани нечего бояться, он знает, что в случае неудачи, руководство не уволит его, а соперник- более чем достойный.
Как сказал Герцог Веллингтон перед битвой при Ватерлоо: "Если завтра я потерплю неудачу, Господь сжалится надо мной, ведь больше некому"...
Компани даже не представляет себе, как я за него переживаю.....................................
Ключевая фраза. Ждём кучу голов.
Вторая Мировая, в футболе нет танков и ракет, а есть более современное оружие тактика,хитрость,стратегия ,хотя это всё про военные действия, есть и приобладает человеческий фактор, стремление победить! Верю,вижу,предвкушаю отличный спектакль!!!