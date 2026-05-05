Объявлены претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в апреле

сегодня, 21:24

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги назвала имена номинантов на звание лучшего игрока РПЛ по итогам апреля.

Константин Тюкавин, «Динамо» (5 матчей, 4 гола)

Эсекьель Барко, «Спартак» (5 матчей, 3 гола, 1 голевая передача)

Иван Олейников, «Крылья Советов» (5 матчей, 3 гола)

Джон Кордоба, «Краснодар» (5 матчей, 2 гола, 1 голевая передача)

Роман Зобнин, «Спартак» (5 матчей, 2 гола, 1 голевая передача)

Евгений Ставер, «Рубин» (5 матчей, 4 сухих)

Рыжик-Мурыжик
сегодня в 23:11
Вендел
Capral
сегодня в 21:43
Мне очень понравился Зобнин, ну и конечно Кордоба.
particular
сегодня в 21:38, ред.
Пожалуй, Кордоба... Несмотря на его манеры на поле, стоит отметить его постоянную мотивацию, рвение в каждом игровом эпизоде и много всего того, что не свойственно наёмникам, да и нашим игрокам... Опять же - стабилен...
Зобнин - омолодился и выдал отрезок по-молодецки...
Олейников, - ибо ему труднее многих, - его подносчики снарядов - не основной состав ПСЖ и даже не запасные Баварии...
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 21:28
Лучший игрок и не только апреля это Кукуян, на втором месте Буланов, отменивший гол Кордобы. Оба лидируют с большим отрывом.
