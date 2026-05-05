Объявлены претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в апреле

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги назвала имена номинантов на звание лучшего игрока РПЛ по итогам апреля.
Константин Тюкавин, «Динамо» (5 матчей, 4 гола)
Эсекьель Барко, «Спартак» (5 матчей, 3 гола, 1 голевая передача)
Иван Олейников, «Крылья Советов» (5 матчей, 3 гола)
Джон Кордоба, «Краснодар» (5 матчей, 2 гола, 1 голевая передача)
Роман Зобнин, «Спартак» (5 матчей, 2 гола, 1 голевая передача)
Евгений Ставер, «Рубин» (5 матчей, 4 сухих)
Зобнин - омолодился и выдал отрезок по-молодецки...
Олейников, - ибо ему труднее многих, - его подносчики снарядов - не основной состав ПСЖ и даже не запасные Баварии...