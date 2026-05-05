Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Локомотив» сделал заявление о будущем Галактионова на фоне интереса ЦСКА

сегодня, 22:01

Пресс-служба «Локомотива» выступила с официальным заявлением о будущем наставника клуба Михаила Галактионова на фоне слухов об интересе со стороны ЦСКА.

В последнее время в средствах массовой информации постоянно распространяются слухи об уходе главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова в другой клуб. Несмотря на то, что накануне Михаил Михайлович лично эту информацию опроверг, новости продолжили выходить. ФК «Локомотив» еще раз обращает внимание на тот факт, что с Михаилом Галактионовым в конце 2025 года был подписан новый трудовой договор на три ближайших года. С Михаилом Михайловичем и его тренерским штабом команда продолжает бороться за призовую тройку, и ей как никогда необходима поддержка со стороны вас, болельщиков.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиГалактинов близок к назначению в ЦСКА
Сегодня, 18:11
СлухиСандро Шварц может возглавить ЦСКА или вернуться в «Динамо»
Сегодня, 17:18
Хави не рассматривает варианты с работой в России
Сегодня, 00:59
Челестини отреагировал на слухи, что он может стать тренером «Леванте»
03 мая
СлухиФабио Челестини может возглавить клуб из Ла Лиги
30 апреля
В «Пари НН» отреагировали на слухи о компенсации в 20 млн Шпилевскому
28 апреля
Сортировать
Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 23:07
Не зря подписали, отступные больше будут.
shur
shur ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 23:01
...конечно Баринов!!! =))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:51
Михалыч заслуживает уважения
particular
particular
сегодня в 22:32
Верим... Как и всему офоциозу, который вливают нам в уши...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 22:26
А что говорят в ЦСКА?
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 22:19
Кому то нравится распускать слухи !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 