«Локомотив» сделал заявление о будущем Галактионова на фоне интереса ЦСКА
Пресс-служба «Локомотива» выступила с официальным заявлением о будущем наставника клуба на фоне слухов об интересе со стороны ЦСКА.
В последнее время в средствах массовой информации постоянно распространяются слухи об уходе главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова в другой клуб. Несмотря на то, что накануне Михаил Михайлович лично эту информацию опроверг, новости продолжили выходить. ФК «Локомотив» еще раз обращает внимание на тот факт, что с Михаилом Галактионовым в конце 2025 года был подписан новый трудовой договор на три ближайших года. С Михаилом Михайловичем и его тренерским штабом команда продолжает бороться за призовую тройку, и ей как никогда необходима поддержка со стороны вас, болельщиков.
