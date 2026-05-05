«Арсенал» одержал победу над «Атлетико» и вышел в финал Лиги чемпионов

вчера, 23:54
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Арсенал» обыграл «Атлетико» (1:0) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

Единственный гол в игре на 44-й минуте забил полузащитник «Арсенала» Букайо Сака. По сумме двух встреч «Арсенал» вышел в финал ЛЧ — первая игра закончилась со счётом 1:1.

В финале лондонский клуб встретится с победителем пары «Бавария» — ПСЖ.

Источник: soccer.ru Фото: Сайт УЕФА
ABir
сегодня в 02:03
По правде сказать, результат справедлив, канониры больше достойны финала ЛЧ.
Мегалодон
сегодня в 01:47
Гол есть гол, правильный, все такое, но игра не дотягивает до финалиста ЛЧ ни у Арсенала, ни у Атлетико. Да команды бились это отлично, самоотдача колоссальная, но в этой борьбе они забыли что надо и голы забить. Где эти сказочные удары Альвареса и Гризмана? Ничего сказочного. Одна мясорубка.
Capral
сегодня в 01:11, ред.
Bombon.
Не хотел обидеть Вашу команду, получилось на эмоциях, в качестве ответа, одному... Ну, Вы понимаете.))) Просто бесит, когда проигравший начинает п.......ь не по теме.

С Вами, у меня всегда было взаимопонимание по ряду вопросов. Надеюсь, так и продолжится.)))
Доброй ночи.
Bombon
сегодня в 00:56
    Capral
    сегодня в 00:53
    И надо признать, у него это классно получилось, особенно, когда ногу поднял...)))
    Capral
    сегодня в 00:50
    Над твоим Сёрлотом уже весь Соккер ржот.
    Всё, отдыхай, у меня еще есть дела и без тебя.
    Capral
    сегодня в 00:48
    А что Флик? Как я ему и предсказывал в прошлом году- ЛЧ он не выиграет, а его оф.ловушки доведут его до краха... Так и вышло. И в этой ЛЧ, Симеоне его вышвырнул.))) Про Карпина давно всё сказал- он дурак, что поперся к ростовщикам. А про грузина, поглядим...
    Ну, так как чей позор??? Лесом, только лесом. Дорогу знаешь, не заблудишься............................
    Karkaz
    сегодня в 00:45
      Karkaz
      сегодня в 00:44
        Karkaz
        сегодня в 00:43
          Тот самый чувак
          сегодня в 00:43
          Сёрлот, хотел задушить защитников и Райю.
          Capral
          сегодня в 00:37
            Comentarios
            сегодня в 00:35
            Был Гризману там хорошо зашло. Офсайд там раньше свистанули а так чистый пенальти
            Karkaz
            сегодня в 00:35
              Capral
              сегодня в 00:34
                UncleZack
                сегодня в 00:33
                Играли два автобуса,а стыдно мне.
                Уникальный случай,завтра мы узнаем победителя ЛЧ-2025/26;)
                Capral
                сегодня в 00:32
                Но вот не знаю, не скажу. Нет 100% уверенности. Надо еще раз пересмотреть, так не скажу...
                Karkaz
                сегодня в 00:32
                Где в финале был норвег с Сосьедадом? Там же где и Гризман и Альварес. Они тоже не забили))
                Comentarios
                сегодня в 00:31
                Если честно и пенальти был
                Capral
                сегодня в 00:30
                СУПЕР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))))))
                +10000000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                Capral
                сегодня в 00:30
                Короче, где был норвег в финале против Р/С и сегодня?! Гризманн уже свое отыграл, но даже сегодня, он пытался обострять, неговоря уже про первую игру. А ногвег чем занимался?! Только и может пердеть...
                всё ясно, давай его в Баварию и Барселону одновременно!!!
                Ruslik1982
                сегодня в 00:28
                Сёрлот в конце вместо того, чтобы пробить по полупустым воротом, с размаха пробил мячом себе по яйцам... 100 раз такой удар повторить и ни разу не получится
                Karkaz
                сегодня в 00:25
                При чём тут вообще Сёрлот? 75 минут играли техничные Альварес и Гризман, где голы? Просто нечего сказать, обидно, любимчик Семеоне проиграл, теперь всех собак надо на Сёрлота повесить🤣😂😂 Принять надо поражение))
                Lobo77
                сегодня в 00:25
                  Bombon
                  сегодня в 00:22, ред.
                    shur
                    сегодня в 00:22
                    ..на памяти у меня такой фортель,стыдно было,подвёл команлу!!!
                    Но это был мини футбол и на снегу,скорость космическая!
                    Capral
                    сегодня в 00:19
                    Но Сёрлот- это ваще, баобаб...
                    9uq83e7a3brt
                    сегодня в 00:18
                      Capral
                      сегодня в 00:17
                      Санёк, так и я же об этом.))) Так ладно, убрал француза. Но зачем же выставлять эту мумию- в виде норвега??? Симеоне как и Клопп- исписался, пора отдохнуть...
                      Lobo77
                      сегодня в 00:16, ред.
