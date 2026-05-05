«Арсенал» одержал победу над «Атлетико» и вышел в финал Лиги чемпионов

«Арсенал» обыграл «Атлетико» (1:0) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.
Единственный гол в игре на 44-й минуте забил полузащитник «Арсенала» Букайо Сака. По сумме двух встреч «Арсенал» вышел в финал ЛЧ — первая игра закончилась со счётом 1:1.
В финале лондонский клуб встретится с победителем пары «Бавария» — ПСЖ.
И конечно, в случае с голом, оcтавив одного соперника на добивании- это не по симеоновски. Арсенал игру упростил, сыграл на контр атаках, бережно, не рискуя, охраняя победный счет, при этом, несколько раз имея возможности счет увеличить. Победа Арсенала по игре и логике победы!!! Главного болельщика Арсенала, Дорогого Саркиса- с выходом в финал, его любимого Клуба!!!!!!!)))))))