Экс-игрок «Зенита» Халк перешёл во «Флуминенсе»

Нападающий Халк стал игроком «Флуминенсе». Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 декабря 2027 года.
«Атлетико Минейро», за который бывший форвард петербургского «Зенита» выступал с 2021-го, отпустил футболиста. Бразилец сможет начать выступления за новую команду со следующего трансферного окна.
В клубе из Рио-де-Жанейро Халк также будет выступать под 7-м номером. Сейчас в команде его носит нападающий Йеферсон Сотельдо, после возобновления сезона по окончании чемпионата мира он сменит его на 30-й.
