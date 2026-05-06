Экс-игрок «Зенита» Халк перешёл во «Флуминенсе»

сегодня, 08:37

Нападающий стал игроком «Флуминенсе». Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 декабря 2027 года.

«Атлетико Минейро», за который бывший форвард петербургского «Зенита» выступал с 2021-го, отпустил футболиста. Бразилец сможет начать выступления за новую команду со следующего трансферного окна.

В клубе из Рио-де-Жанейро Халк также будет выступать под 7-м номером. Сейчас в команде его носит нападающий Йеферсон Сотельдо, после возобновления сезона по окончании чемпионата мира он сменит его на 30-й.