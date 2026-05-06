Бразилия. Серия A 2026

Экс-игрок «Зенита» Халк перешёл во «Флуминенсе»

сегодня, 08:37

Нападающий Халк стал игроком «Флуминенсе». Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 декабря 2027 года.

«Атлетико Минейро», за который бывший форвард петербургского «Зенита» выступал с 2021-го, отпустил футболиста. Бразилец сможет начать выступления за новую команду со следующего трансферного окна.

В клубе из Рио-де-Жанейро Халк также будет выступать под 7-м номером. Сейчас в команде его носит нападающий Йеферсон Сотельдо, после возобновления сезона по окончании чемпионата мира он сменит его на 30-й.

Sergo81
сегодня в 09:41
Я бы и сейчас его купил хоть в Зенит, хоть в Спартак с ЦСКА
Alex_67
сегодня в 09:19
Значит Халк еще не наиггрался!!!!
112910415
сегодня в 09:16
прощальная гастроль ...
lotsman
сегодня в 09:13
Хороший игрок. Славное игровое время провёл в составе Зенита.
kazakoff
сегодня в 09:05
Удачи Халку
Настоящий профессионал
VeniaminS
сегодня в 08:43
Хорошо играл в Зените,но пора бы уже и в тренеры.
Гость
